桃園老市場燒毀！凌濤感傷勘災 盼快速重建

▲桃園市議員凌濤今（6）日前往桃園南門市場勘災。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 桃園市桃園區南門市場一座鐵皮建築昨（5）日晚間9時許發生火警，消防局獲報後，立即派出37車、79人到場搶救，市場區域仍有約三分之二燒毀，除市長張善政今清晨發文關切，市議員凌濤也到場勘災。針對災後重建，凌濤受訪指出，現市政府經發局正在召開災後應變會議，希望這個方案是要可以回應所有桃園市民的需求。

凌濤表示，南門市場是全桃園最有人情味的市場，而且是大家最熟悉的傳統市場，所以昨天發生憾事，非常心疼所有的老桃園人，他昨天第一時間也跟經發局、張善政市長聯繫，就是希望未來在補貼、補償，和馬上面臨中繼場域的選址，以及未來整個市場的重建，必須要有非常快速的方案。

凌濤提到，同時他也要非常、非常、非常感謝消防同仁，昨天徹夜努力救災，市府的局長也站在第一線指揮。在整個中繼跟重建過程，必須要求桃園市政府參考台北南門市場的案例來重建。希望未來桃園的南門市場，可以超越台北的南門市場，無論是在綠建築，或在環境友善部分，都能夠有最現代化的老味道，成為一個桃園，乃至於北台灣，最重要的觀光跟經濟市場。

凌濤表示，其辦公室很多同仁住在市場附近，給予市場重要支持；他也聽到很多叔叔、阿姨打電話來，表示他們很希望在非洲豬瘟管制解禁後，要開始重新生意，恢復市場榮景，可是今天市場就發生不幸意外。所以他建議，經發局應變會議，不只要討論未來重建的補貼，針對現有的財損，都要一併納入討論。從優、從速，這是回應桃園園市民最快的方式。

凌濤也說，看到老城區建物燒毀真的很感傷，昨天晚上大家心靈都受傷了，他還記得2022年時，他的第一個看板，就是在南門市場南華街跟文化街口。所有人在這邊採買南北貨，大家對市場裡米粉湯、香腸攤，都非常熟悉。所以他將要求桃園市府在中繼站的選址跟設立，都要用最快的速度，希望傳統的老味道、南北貨能夠趕快恢復風華。

