桃園職安評核首度六都第一 持續打造安全友善職場環境

桃園市長張善政十四日上午主持市政會議，接受勞動局呈獻榮獲勞動部一一四年度「政府機關推動職業安全衛生業務績效評核」優等獎。張善政除對市府團隊長期深耕職安工作表達肯定外，也期勉各局處持續精進，落實各項職業安全衛生措施，共同打造安全友善的職場環境。

勞動局長李賢祥表示，此次獲獎為勞動檢查處成立以來，首度在六都評比中名列第一，成果得來不易，這不僅是勞檢處的努力，更有賴秘書長溫代欣督導統籌，以及各局處通力合作，攜手完成這項艱鉅任務。

李賢祥指出，市府致力將職安工作深耕至各局處，全面提升職場安全。以風險較高的營造業勞檢為例，桃園全市營造工地逾六千處，數量居全國之冠，經市府強化營造工地安全管理措施後，職災死亡人數已由前一年度的十七人降至七人，顯見投入資源與策略已有實效。

勞動局表示，市府特別成立「職業安全衛生推動小組」，透過跨局處協作深化職安文化、落實全員參與，並導入AI科技輔助安全管理，強化監測與數據決策，推動智慧職安。在具體成效上，近年職災指標持續改善，一一二年職業災害千人率較一0九至一一一年平均值下降百分之七點六，一一三年下半年更進一步下降百分之九點九；此外，市府累計制訂及修訂職安相關規範達一百六十項，讓制度管理更臻完善。