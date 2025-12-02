桃園職能訓練推AI班助失業者重返職場 提供60個名額

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府就業職訓服務處為協助待業、失業民眾取得一技之長，今年第4梯次將開設2班失業者職業訓練班次，提供60個參訓名額，並將於本月開課！透過職業訓練課程及就業輔導措施，協助民眾提升就業力再度投入勞動力市場！

此梯次開課班別包含「商業攝影與視覺設計AI整合應用班」及「AI自媒體行銷與影片剪輯班」共2班，提供民眾豐富學習管道、強化就業技能。

欲報名參加失業者職業訓練者，需年滿15歲以上且未加保勞工保險(若勞保投保於工會者，需切結參訓期間確實無工作)。經核對符合勞動部勞動力發展署「免費參訓對象及資格證明文件一覽表」的失業者身分別，如：中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者也有補助80％費用。

廣告 廣告

另符合「就業保險法」或「就業促進津貼實施辦法」、「促進新住民就業補助作業要點」的適用對象，錄取參加職業訓練後，可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給，並依申請人實際參訓起迄日計算核發金額。

就服處歡迎有職業訓練需求的待業民眾，逕洽該處公告的辦訓單位報名，或至台灣就業通線上報名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

