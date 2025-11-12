桃園脫鉤停班課！他嘲張善政：被這人嚇到

▲桃園市政府11日未依循「基北北桃四市共識，率先宣布「全市停班停課」。（圖／翻攝張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，隨著風雨逐漸增強，全台各縣市陸續宣布是否停班停課。其中，北北基桃罕見「不同調」，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課。對此，名嘴王瑞德曝光張善政選擇與北北基脫鉤原因。

張善政10日晚間在臉書發文指出，依據氣象預報，桃園沿海與山區風雨已達停班課標準，平地平均風力達7級、陣風更高達10級。考量跨區通勤安全及家長照護子女需求，市府決定11日全市停班停課一天。

此消息掀起網友熱烈回響，不少市民留言表示「太難得了！善政居然放假，好感動」、「市長英明！」、「市長我愛你！」、「北北基桃要內鬨嗎」、「謝謝市長單飛比較紅」，留言區瞬間變成「感謝放假大會」。

對此，王瑞德表示，被視為2026桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川比鳳凰颱風威脅更大，才能解釋為什麼以前北北基桃都一起行動，但是這次單獨宣布放假，因為張善政被「嚇到」了。

