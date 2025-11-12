桃園脫鉤停班課！他嘲張善政：被這人嚇到
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，隨著風雨逐漸增強，全台各縣市陸續宣布是否停班停課。其中，北北基桃罕見「不同調」，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課。對此，名嘴王瑞德曝光張善政選擇與北北基脫鉤原因。
張善政10日晚間在臉書發文指出，依據氣象預報，桃園沿海與山區風雨已達停班課標準，平地平均風力達7級、陣風更高達10級。考量跨區通勤安全及家長照護子女需求，市府決定11日全市停班停課一天。
此消息掀起網友熱烈回響，不少市民留言表示「太難得了！善政居然放假，好感動」、「市長英明！」、「市長我愛你！」、「北北基桃要內鬨嗎」、「謝謝市長單飛比較紅」，留言區瞬間變成「感謝放假大會」。
對此，王瑞德表示，被視為2026桃園市長熱門人選的民進黨立委王義川比鳳凰颱風威脅更大，才能解釋為什麼以前北北基桃都一起行動，但是這次單獨宣布放假，因為張善政被「嚇到」了。
桃園市與北北基不同調，今（11日）成了北台灣唯一放颱風假的縣市。粉專「台灣颱風論壇」也預計，鳳凰明天傍晚前後登陸，桃園市有沒有可能再多放一天颱風假，市長張善政上午在防災應變中心受訪時表示，「晚上8:00前會有決策再行宣布。」
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，北北基桃針對放不放假罕見不同調，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課，消息一出，市長張善政臉書湧入大批網友留言「市長英明！」、「市長我愛你！」但也有不...
颱風鳳凰來襲，桃園市今天（11日）停止上班上課，罕見跟北北基不同調，不少民眾、甚至綠營議員都在市長張善政臉書留言，「我最愛你了市長」、「我會讓你連任」。有民眾說，風大到騎車都很艱難，能夠放假真是太好了。
美國預計推動興建十座新核電廠，台灣能源布局也備受關注。對此，經濟部長龔明鑫今（11）日表示，回應，電力就是AI的基礎，美國主要是為因應AI時代龐大的算力需求，是前瞻性能源布局；至於台灣，在2030年前的電力供應都已完成推估與規畫，「不會有缺電的問題」。他也強調，總統已重申綠電還不夠，之前「總統要求別搞綠電」謠言應要澄清。
北北基民眾今天（11／11）出門上班上課，心中可能最羨慕的就是桃園市的民眾了，因為鳳凰颱風路徑詭譎，各地風雨預測也出現落差，因此桃園市與北北基決策脫鉤，今天桃園也成了北台灣唯一放颱風假的縣市。不少桃園市民都感覺「賺」到一天颱風假，但是否有機會連續2天都放颱風假呢？桃園市長張善政今天上午也回應了。
受到鳳凰颱風影響，截至今（12）日上午9時，全台共計11縣市、3鄉、1校停止上班上課。而台北市長蔣萬安昨晚於臉書宣布，台北市12日正常上班上課，留言區直接被「咕嚕咕嚕」大軍圍剿。今日一早，台北天氣晴朗，許多網友紛紛湧入臉書表示，「蔣神你贏了酸民」、「還好沒放，不然肯定被罵死」。
颱風天民眾最關心的無非就是有沒有放颱風假，北北基桃由於生活圈過去決策大多一致，但這回鳳凰颱風卻只有桃園市放假，引起不少討論。今(11)日一早，還是有部分民眾從出門準備去雙北地區工作、上課，也坦言實在不...
南部中心／陳姵妡 謝耀德 洪明生屏東報導受到鳳凰颱風影響，屏東12日上午出現７-11級強陣風，墾丁後壁湖因風勢強勁，還有冷卻塔整個被吹斷，漁船也用纜繩將船固定；在離島小琉球，11日一度拍擊兩到三米高的強浪，當地居民也感到壓力，不過，12日上午浪況稍微轉小，但風勢還是很強勁。鳳凰風雨強! 後壁湖冷卻塔被吹斷 船帆石掀巨浪(圖／民視新聞)眼前的強浪打過堤防，至少兩到三米的浪花，讓拍攝者也忍不住發出驚嘆聲，這是11號屏東小琉球受到鳳凰颱風影響，掀起的巨浪，好在一夜過去，12號上午浪變小，但風勢仍相當強勁。小琉球居民林忠信表示，11號浪高大概二至三米，12號看起來就是比較還好，不到一米的風浪，應該是這個颱風已經消散掉了，今天風蠻大的就是沒什麼雨。鳳凰風雨強! 後壁湖冷卻塔被吹斷 船帆石掀巨浪(圖／民視新聞)屏東上午出現7-11級強陣風，墾丁後壁湖一處冷卻塔整個被吹斷，機車也倒在地上，鳳凰颱風威力仍不可小覷，停在岸邊的漁船，用纜繩固定，也派人來巡視；墾丁船帆石一早海浪仍強近，海巡趕緊來巡視，就擔心有民眾跨越封鎖線。第六岸巡隊香蕉灣安檢所士官長林盛祈表示，民眾違規就會依照災害防治法第30條，移送屏東縣政府，罰款5萬元以上20萬元以下的罰款。屏東防颱持續進行，當地居民反倒態度相當輕鬆。民眾說，因為恆春落山風很大啊，這個颱風不算什麼啦。另一位民眾表示，沒有影響，還開玩笑我們還在等颱風來，不會覺得害怕啦。上午屏東有風沒出現雨勢，12號屏東停班停課，但仍要提醒民眾，仍不能掉以輕心，還是待在家中最安全。
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風逐漸靠近台灣，各地開始出現雨勢，相較於桃園全區停班課，台北只有12里停班課，大批民眾湧入蔣萬安臉書留言「咕嚕咕嚕」，粉專「台灣迷因taiwanmeme」更是挖出蔣萬安...
今年第26號颱風鳳凰逼近台灣，氣象署今天（11日）清晨5時半發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明晨影響陸地，並於週三下午至晚間登陸南部地區。不過，在各縣市因應颱風動態宣布放假時，台北市政府僅
生活中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺，隔了一天仍積水近40公分，約20戶民眾家園泡水，家具受損，連防水閘門都失靈，水照樣流到地下室，公所表示，要檢討抽水站的設置地點。
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？王時齊在《台灣向前行》節目中指出，「熟悉的韓國瑜回來了」，完全不知道在講什麼，賴總統在跟你講的是國家安全整體概念、而且正好跟你國會有關，其實賴清德是做了球給你韓國瑜「讓你彰顯國會議長的高度」，我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳？韓國瑜心中的「小警總」回來了，碰到中國先跪下來、先舔兩口，這就是國民黨現在從上到下的態度。短新聞總編輯沈志霖則用「惡婆婆大細心」比喻，好的婆婆會為家人出頭，譴責不正義的那方、保護家人。然而韓國瑜身為院長，嘴上稱會保護所有國會議員，但被問能不能聲援沈伯洋，就開始顧左右而言他，就是不願意。沈志霖進一步指出，韓國瑜昔日選總統時高喊「一支穿雲箭、恁爸等你」，但面對中共，就突然從流氓變癟三，「不只偏心、還壞心」。
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前