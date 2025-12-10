桃園腸病毒告急...92班停課》疫苗為何守不住？專家揭關鍵原因

全台腸病毒重症增，9名幼童不幸喪命，提醒家長提高警覺。（圖片來源／photoAC）

伊科病毒11台灣腸病毒疫情持續升溫，桃園市連5週腸病毒超過流行警戒線，共92個班級停課，顯示腸病毒在校園及托育機構造成廣泛傳播。 疾管署也表示，雖然全國腸病毒門急診就診人次較前週下降，但疫情尚未回落，仍處於流行期。

根據桃園市衛生局統計，自10月底起至今，桃園腸病毒健保門急診就診人次已連續多週超過流行警戒值。近5週（第44週至第48週）因腸病毒停課的班級數累計達92班。

腸病毒傳染力高，校園、幼兒園、托育中心成為群聚熱點，桃園市衛生局因此籲請家長與教托育機構守住「生病不上學、不上課」原則，確保停課、休養、避免群聚。

全國疫情：仍屬流行期，重症與死亡人數創近年新高

疾管署指出，全國第49週（11月30日至12月6日）腸病毒門急診就診人次為10,438人次，雖較前一週約12,198人次下降14.4%，但仍屬流行期水準。而近4週實驗室監測顯示，社區中以克沙奇A16型和克沙奇A6型為主流病毒株。

截至目前為止，2025年已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，為近6年同期最多。重症確定病例中，以伊科病毒11型（ECHO11）最多，共17例，其次為克沙奇A16型與克沙奇B5型各1例。

值得注意的是，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例中，新生兒數量高達15例，顯示腸病毒對嬰幼兒，尤其是新生兒族群的嚴重威脅。

疾管署提醒，若新生兒或幼童出現發燒或低體溫、精神不佳、吃奶量減少等異常情形，應提高警覺；若伴隨嗜睡、意識不清、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送醫，以防病情惡化。

為何疫苗難以提供全面防護？專家：病毒型別多、易變是主因

那麼腸病毒疫苗沒辦法提供保護嗎？

不少家長期盼腸病毒疫苗，但專家表示，實際上腸道病毒屬於多型別病毒群，不同型別間差異大，流行株年年不同。

當前社區盛行的是克沙奇A16、A6型，而重症個案多由伊科病毒11型引起，因此，即便曾施打疫苗，也可能無法涵蓋現行流行型別，若疫苗僅針對特定型別，對於現行株可能保護力不足。

因此專家強調，今年防腸病毒的關鍵仍在「落實個人衛生與環境清消、避免群聚與交叉感染」三大防線，而不能過度依賴疫苗。

腸病毒疫苗並非萬靈丹！病毒年年變，防護力有限，個人衛生仍是關鍵。（圖片來源／freepik）

停課潮持續！桃園公布幼童保命5指標：生病不上學、洗手不能等

桃園市衛生局再次呼籲家長、幼教機構與照顧者應：

1. 堅守「生病不上學／不上課、不去密閉人潮場所」原則。若幼童確診或有疑似症狀，應在家休息並避免接觸其他幼兒，以防群聚與交叉感染。 2. 落實勤洗手與洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦），並於吃飯前、如廁後、接觸幼兒前後、醫療前後等關鍵時機洗手。 3. 加強環境清潔與消毒：幼兒常接觸的玩具、桌椅把手等應定期清洗與消毒，教室或居家應保持良好通風。 4. 成人須防帶原、避免傳染幼童：大人外出返家後應先更衣、洗手；摟抱、餵食嬰幼兒前，務必以肥皂洗手，以降低將病毒帶入家庭與幼兒間交叉感染的風險。 5. 保持警覺、早期就醫：若幼童或新生兒出現異常症狀（如發燒、吃奶量減少、活力低下等），應儘速就醫，避免延誤治療。

疾管署及衛生單位再次呼籲家長、教托育人員、照顧者及全體社會大眾，立即落實基本防疫措施，慎守「生病不上學／不上課」原則，並密切注意幼童健康狀況，減少腸病毒對兒童健康造成的危害。

