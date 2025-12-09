桃園腸病毒疫情延燒！92班停課一週 疾管署提醒「高危險群」須留意

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新統計顯示，今年已累計19例腸病毒併發重症，其中9例不幸死亡，感染伊科病毒11型最多，僅過去一週，就有超過1.1 萬人次因腸病毒就診。另外，桃園也受疫情影響，近五週總共有92班因腸病毒停課，學生7天不必到校。

台灣腸病毒疫情持續升溫，桃園市已有 92 個班級宣布停課。（圖／桃園市衛生局 ）

根據衛福部疾管署最新監測資料，第48週（11月23日至11月29日）全台門急診就診人次達 11,913 人次，與前一週的12,161 人次相近，顯示疫情仍在高檔徘徊。近四週的實驗室檢測結果也指出，社區主要流行病毒型為克沙奇A6型，其次是克沙奇A16型與克沙奇A5型。

疾管署進一步公布，今年已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，以伊科病毒11型感染最多，共有17例，另外克沙奇A16型與克沙奇B5型各1例。這是近六年同期最高紀錄，顯示疫情嚴峻。尤其在新生兒族群中，累計已有15例重症確定病例，提醒家長務必提高警覺。

疫情在桃園市表現尤為明顯。疾管署監測顯示，第44週至第48週（10月26日至11月29日），桃園腸病毒健保門急診就診人次分別為 1485、1657、1766、1921 及 1748 人次，連續五週超過流行閾值 1200 人次，顯示疫情持續擴散。

校園也受到波及。根據最新統計，桃園市在近五週內已有92個班級因腸病毒停課，每班停課時間為7天。截至今年12月1日，桃園市累計停課班級更高達607班，對學童與家長造成不小衝擊。

疾管署提醒，腸病毒傳染力極高，尤其新生兒與五歲以下幼童為高危險群。若出現發燒、嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐或呼吸急促等重症前兆，應立即送往大醫院治療，以免病情惡化。

