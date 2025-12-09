桃園腸病毒肆虐！近5週停課高達92班 疾管署示警：仍在流行期
桃園市腸病毒疫情連續5週超過流行警戒線，累計92個班級停課七天。疾管署副署長林明誠今（12／9）表示，國內腸病毒仍處於流行期，社區中以克沙奇A16型及克沙奇A6型最為常見，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，上週門急診就診計1萬438人次 ，較前一週1萬2,198人次下降14.4%，仍處流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例含9例死亡，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。
不過，同樣根據疾管署監測數據，第44週至第48週（10月26日至11月29日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次分別為1,485人次、1,657人次、1,766人次、1,921人次及1,748人次，已連續五週超過流行閾值1,200人次。腸病毒傳染力極高，導致桃園地區許多學校被迫停課。統計資料顯示，第44週至第48週近五週內，桃園因腸病毒停課七天的班級高達92班，而今年截至12月1日，桃園累計停課班級數更達607班。
疾管署提醒，腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者，應注意居家及學習環境的清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所；家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。
疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
