桃園腸病毒連五周破千人次急診 衛生局提醒做好這些事

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園腸病毒健保門急診就診人次自114年第44週(10月26日至11月1日)至第48週(11月23日至11月29日)分別為1485人次、1657人次、1766人次、1921人次及1748人次，已連續五周超過流行閾值1200人次，近五周因腸病毒停課的班級達92班，114年截至12月1日共累計停課607班。衛生局提醒家長，除腸病毒外秋冬亦為流感好發季節，應堅守「生病不上學」的原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔，以降低病毒傳播及重症群聚風險。

衛生局指出，腸病毒型別多元且傳染力極高，1名感染者平均可傳染1.37人，且在發病後1周內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，並與家中其他嬰幼兒適度區隔，降低群聚風險。此外，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也會得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，衛生局提醒，家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

衛生局呼籲，防疫需從日常做起，家長及教托育機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手五時機「進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手」。同時提醒，各級學校及教托育機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。民眾若有相關問題，可至衛生局網站查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355。

