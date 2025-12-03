桃園自來水導致落髮？市府：假消息已查證、水質合格

桃市府3日澄清桃園自來水水源來自石門水庫，環保局抽測都符合標準，台水公司調查也確認供應端水質監測無異常。(圖／中國時報蔡依珍攝)

基隆自來水飄油味，社群平台也爆桃園市自來水異常釀落髮，桃市府3日澄清是假消息，桃園水源來自石門水庫，環保局抽測都符合標準，台水公司調查也確認供應端水質監測無異常，台水將啟動查證與回應機制，並加強監測水質，確保民眾飲水安全無虞。市府強調網傳訊息無事實依據，請民眾勿受不實謠言影響。

桃市府鄭重澄清，桃園市自來水是由台灣自來水公司第二區管理處供應，經與台水聯繫後確認，供應端水質監測部分並無異常。台水公司說明，桃園地區自來水水源均來自於石門水庫所生產自來水，從水源頭到用戶水龍頭都有層層把關，在水源部分將依規定檢測水質。

市府環保局也會每季針對淨水場原水水質抽測，目前抽測結果皆符合「飲用水水源水質標準」，如有異常，環保局會立即通知改善直到符合標準。

另在淨水場部分除有線上水質監測儀器把關，操作人員每2小時檢測基本水質，每周定期檢測微生物、氨氮、鐵、錳、鋁，用戶配水部分除每一行政區設有線上水質監測站，並將數據上傳至網站供民眾查詢。

台水公司表示，自行檢測68項，相關水質數據亦會公告在台水公司網站用水宣導項下供民眾查詢；另有關民眾反映水有消毒水味道，依「飲用水水質標準」確保自來水安全，需有足夠餘氯，為以抑制細菌生長，確保民眾飲用水安全。

桃市府表示，將持續與台水公司密切合作，確保供水品質穩定，讓民眾安心用水。如民眾對家中用水仍有疑問，可撥打台水公司24小時服務專線1910及市民專線1999。

