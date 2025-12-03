桃園自來水有問題「民眾掉頭髮」？桃市府、台水：不實謠言

桃市自來水由台灣自來水公司第二區管理處供應，經市府與台水聯繫後確認，供應端水質監測部份並無異常。示意(圖/截自freepik)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息。桃市府今（3）日鄭重澄清，桃市自來水由台灣自來水公司第二區管理處供應，針對網傳訊息，經市府與台水聯繫後確認，供應端水質監測部份並無異常，台水將啟動查證與回應機制，並加強監測水質，確保民眾飲水安全無虞。市府強調，此網傳訊息並無事實依據，請民眾勿受不實謠言影響。

廣告 廣告

台水說明，桃園地區自來水水源均來自於石門水庫所生產自來水，從水源頭到用戶水龍頭都有層層把關，在水源部分將依規定檢測水質。此外，桃市環保局每季針對淨水場原水水質抽測，目前抽測結果皆符合「飲用水水源水質標準」，如有異常，環保局會立即通知改善直到符合標準；另在淨水場部分除有線上水質監測儀器把關，操作人員每2小時檢測基本水質，每周定期檢測微生物、氨氮、鐵、錳、鋁，用戶配水部分除每一行政區設有線上水質監測站並將數據上傳至網站供民眾查詢。

台水提到，自行檢測68項，相關水質數據亦會公告在台水公司網站用水宣導項下供民眾查詢； 另有關民眾反映水有消毒水味道，依「飲用水水質標準」確保自來水安全，需有足夠餘氯，為以抑制細菌生長，確保民眾飲用水安全。

市府表示，市府將持續與台水密切合作，確保供水品質穩定，讓民眾安心用水。如民眾對家中用水仍有疑問，可撥打台水公司24小時服務專線1910及市民專線1999。