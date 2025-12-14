桃園自然人憑證庫存不足 民政局：已向中央申請調撥

近期因自然人憑證申辦量大幅增加，桃市各戶所庫存即將用罄。圖：民政局提供

近日因廢止「憲訴法」修法、「選罷法」修法公投正在發起連署，有許多民眾去申辦自然人憑證，導致桃園市各戶政事務所的自然人憑證庫存不足，民政局今(14)日表示，已向中央申請調撥中。

民政局提到，近期因自然人憑證申辦量大幅增加，桃市各戶所庫存即將用罄，目前已向中央申請調撥中。如近期有申辦自然人憑證之需求，建議民眾先行致電欲前往之戶所，確認當日庫存狀況。

若臨櫃時卡片已用罄，戶所將採「先收件」方式受理，待製卡完成後再通知民眾領取。

