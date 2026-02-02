桃園自立國小推動友善環境 保育類草花蛇現身校園

保育類動物草花蛇現身在桃園自立國小的生態池邊

自立國小學生進行水生生物調查活動與觀察

自立國小親師生夜間觀察活動

自立國小學生在生態池進行調查與紀錄

位在市區的桃園市自立國小善用校園角落的有限空間，歷時5年逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。學校結合課程辦理生態調查活動，意外發現生態池中竟然出現保育類草花蛇的蹤影，顯見多年來友善環境的經營已逐漸開花結果。

自立國小表示，生態池前身原為兩棵高大的老榕樹，因感染褐根病而相繼枯死，學校團隊並未選擇封閉或填平，而是重新思考土地利用方式，打造一處能讓學生親近自然、也能提供生物棲息的生態池。建置過程中，從水質改善、土壤調整到植栽配置，皆以「原生、友善、永續」為原則，逐步建立穩定的生態基礎。同時復育臺灣原生物種，栽植臺灣萍蓬草、小杏菜等水生植物，並引入史尼氏小䰾、青鱂魚等原生魚類，使生態池形成完整的食物鏈與棲地結構，不僅提升生物多樣性，也讓學生在日常學習中親眼見證動植物共存共融的樣貌。

自立國小指出，學校長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。近期一次例行生態調查中，三年忠班學生張琇茵在觀察並記錄蓋斑鬥魚活動情形時，無意間發現水面下有條蛇悠游而過，突如其來的畫面讓她大聲呼叫，經確認後發現竟是保育類生物「草花蛇」。現場師生雖感到驚喜，仍保持冷靜並拉開距離進行觀察。

五年忠班學生張耕閤在仔細觀察後分享，草花蛇全身以褐色為主，眼睛下方及眼部後方各有一條黑色細紋，躲藏於草叢中具有極佳的保護色。老師也向學生說明，草花蛇原本廣泛分布於臺灣低海拔地區，但因土地開發與棲地減少，族群數量逐年下降。這次由學生親自發現的珍貴經驗，不僅是校園生態復育成果的最佳證明，也成為孩子們難忘的學習記憶。