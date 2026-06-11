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桃園致力海洋保育，環保艦隊、潛海戰將獲頒獎表揚。(環保局提供）

（另開新視窗）

記者陳華興／桃園報導

海洋委員會於六月一日舉辦「全國海洋環境管理考核暨淨海大聯盟頒獎典禮」，桃園市永安、竹圍環保艦隊及環保潛水隊在全國超過二千五百艘船舶及眾多潛水團隊中脫穎而出，榮獲特優等多項獎項，展現桃園長期推動海洋保育及清理海廢的亮眼成果。

海岸及資源循環工程處林立昌處長十一日表示，永安環保艦隊「振盛號」、竹圍環保艦隊「國賓一六八號」、「長興六號」、「益利一號」及「金展一號」等獲選為全國特優，共撈除十八點二公噸海漂垃圾，成為守護海洋環境的重要力量；桃園市環保潛水隊榮獲「全國績優潛海戰將團隊」第三名的佳績；環保潛水隊楊英武隊員撿拾七百八十公斤海底垃圾，獲得全國績優潛海戰將第三名，周衍廷隊員則獲得優等獎，林處長肯定所有夥伴的努力，減少一件垃圾進入海洋，就是為下一代保留一份蔚藍與希望。

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海資處指出，海洋垃圾問題日益嚴峻，根據研究漂浮海面的垃圾約有八成最終會沉入海底，塑膠類垃圾可能因日曬、風化分解成塑膠微粒，透過食物鏈回到人類的餐桌與生活環境，海廢不僅危害海洋生態，也直接影響人體健康。為改善海洋污染問題，桃園市成立三支環保艦隊，號召漁民於作業期間主動攜回海漂垃圾，並協助打撈海面廢棄物，目前已有一百三十四艘船舶加入環保艦隊，統計至一一四年底止，總累計攜回二百零一點一六公噸海漂垃圾，還給海洋生物一個乾淨的家。

除了海漂垃圾外，海底廢棄物更是海洋生物的隱形殺手。根據海洋學者調查臺灣海底垃圾密度為全球平均一.五倍，其中近六成為廢棄漁網及化學纖維類垃圾，不僅容易纏繞海洋生物，也會覆蓋海床，造成珊瑚無法獲取養分窒息死亡。因此，桃園市籌組「環保潛水隊」，目前環保潛水隊已成長至七支隊伍，總共一百九十名潛海戰將，成員年齡橫跨二十四歲至六十三歲，總清除海底垃圾量達二0.三公噸。