桃園臺大校友會員大會 王明鉅期許凝聚力量共創城市發展

桃園臺大校友會會員大會，王明鉅副市長期許凝聚力量共創城市發展。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅二十八日中午前往桃園區，出席「桃園市國立臺灣大學校友會第九屆第一次會員大會暨理事長交接儀式」。王明鉅表示，桃園約有二百三十五萬人口，在桃園工作的臺大校友人數眾多，期盼透過校友會平臺促進彼此連結，凝聚在桃園的校友力量，形成穩定且具影響力的支持網絡，與市府攜手共同為桃園城市發展努力。

青年事務局表示，桃園市國立臺灣大學校友會自民國八十五年成立以來運作穩健，秉持「凝聚桃園地區臺大校友」初衷，透過校友會平臺，讓居住、工作或與桃園有連結的校友得以保持與母校聯絡、共享資源、凝聚情誼，並促進桃園地區校友間的合作與互助。市府亦期盼結合校友與青年能量，透過青創輔導、職涯培力與就業媒合等措施，打造更完善的創業與就業支持環境。

包括市府青年事務局長侯佳齡、社會局長陳寶民、客家事務局長范姜泰基、教育局長劉仲成、前桃園縣長吳志揚、國立臺灣大學校友會總會理事長郭敏能、桃園市國立臺灣大學校友會第八屆理事長劉啟田、第九屆理事長劉宜廉等均一同出席。