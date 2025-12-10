桃園與企業投入自然碳匯案場 創造竹產業、永續雙贏

桃園市長張善政於市政會議前與企業簽署「復興區竹林更新示範專案」合作意向書。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日上午於市政會議前與企業簽署「復興區竹林更新示範專案」合作意向書。張善政表示，市府與5家重視永續與環保的企業共同簽署「復興區竹林更新示範專案合作意向書」，正式啟動桃園首座由企業共同投入的自然碳匯案場。此次由市府與企業攜手，推動具示範性的竹林更新示範專案，以公私協力治理模式邁向永續桃園目標，共創環境與經濟雙贏。

桃園市長張善政 感謝5家企業共同投入。 圖：市府提供

張善政指出，竹子具備生長快速、用途廣泛、可大量固碳等特性，無論在建材、工藝或永續環保領域都具發展潛力。此次合作專案將透過更系統化的栽植與管理機制，使竹林更新更加有效率，並進一步帶動竹產業及相關文化工藝鏈。感謝5家企業共同投入，期盼未來持續擴大與市府合作，打造兼具環境價值與產業效益的永續桃園。

環保局表示，此次專案總經費逾800萬元，由市府統籌執行，於今日與國光電力股份有限公司、華城電機股份有限公司、業興環境科技股份有限公司、新應材股份有限公司及定穎投資控股股份有限公司等5家企業，共同簽署合作意向書。專案將在復興區12公頃竹林展開為期5年的更新、撫育與碳匯申請作業，預估可創造約700公噸二氧化碳當量（tCO₂e）的自然碳匯量，成為桃園邁向淨零轉型的重要示範。

環保局進一步指出，復興區為國內重要桂竹產區，但因人口外移、產業萎縮及禁伐補償競爭等因素，導致竹林老化、生產力下降並增加水保風險。此次專案將針對老化、過密竹林進行系統性疏伐與更新，使竹林重新恢復健康及生產量能。同時將依環境部公布的「竹林經營碳匯專案方法學」申請自願減量額度，並經第三方查驗，確保透明與可信度。後續取得之碳權亦將依企業投入比例分配，打造公私合作、共享成果的自然碳匯治理模式。

