桃園興建警犬隊犬舍卡關 綠議員籲市府檢討預算編列

今（12）日上午桃園市議會進行市政總質詢，市議員黃瓊慧與張肇良皆針對「桃園市警犬隊犬舍」進度提出質詢。兩位議員指出，警犬隊成立已近一年，犬舍卻至今尚未動工，相關工程更因經費偏低屢次流標，要求市府盡速檢討預算編列，讓工程早日發包興建，提供警犬良好的訓練與休憩環境。

黃瓊慧表示，桃園警犬隊於去年12月12日正式掛牌成立，感謝張肇良在議會率先倡議推動，使市府從善如流設立警犬隊，協助桃園機場及各項大型活動的安全維護。她指出，警犬隊成立後表現優異，曾在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等場合協助維安，但犬舍興建進度卻原地踏步。

黃瓊慧強調，雖市府已編列預算，但因建築師認為經費低於市場行情導致流標，應盡快檢討並調整招標金額，讓警犬隊及消防局搜救犬都能擁有完善的訓練、休憩與交流空間，工作犬守護市民安全，市府也應給牠們最好的環境。

張肇良指出，警犬隊及搜救犬犬舍工程都因預算過低而流標，其中消防局犬舍預算約6400萬元、警察局犬舍約4400萬元，但實際行情差距約500萬元，導致無人投標。現階段警犬隊暫駐大溪三層派出所，環境簡陋、空間狹小，警犬與同仁皆相當辛苦，要求新工處與相關單位積極協助，採取如「減項發包」等方式加速工程推動，避免流標問題一再重演，實際完善工作犬環境。

張善政說明，近年受物價波動影響，公共工程預算編列與實際發包金額落差日益明顯，建築師初期估算多偏保守，導致多次流標後方得調整預算。市府內部已設有專責機制掌握各工程案招標進度，如發現多次招標未果，將即時檢討預算或督促設計單位編列合理預算，避免重複調整及延宕工期。他也強調，類似情況非僅限於警察局或消防局，全台各縣市公共工程皆面臨相同挑戰，市府將持續精進制度，確保工程如期推進。

副市長蘇俊賓表示，目前已與警察局溝通，若後續招標仍不順利，將視情況協助爭取經費或進行預算調整，以確保計畫順利執行。

