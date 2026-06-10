桃園舉辦中國大陸事務研習 引領學員掌握地緣政治脈動

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市政府今(10)日舉辦「115年度中國大陸事務研習」，邀請輔仁大學日文系特聘教授兼日本及亞太交流協會秘書長何思慎教授，及中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁教授擔任講師，從國際局勢發展的角度，帶領學員一同思考兩岸關係的發展與變化。

桃園市府舉辦「115年度中國大陸事務研習」。圖：秘書處提供

桃園市秘書處主任秘書葉宗賦表示，台灣處於「第一島鏈」的關鍵地理中心，不僅與中國大陸各大商港在經貿與地緣戰略上具備高度連結，兩岸關係的變化更與區域安全息息相關。期盼透過此次研習，提供機關人員在推動兩岸及涉陸事務時，能具備前瞻性的國際視野，掌握社會發展脈動。

廣告 廣告

桃園市秘書處主任秘書葉宗賦。圖：秘書處提供

葉宗賦也指出，近期國際局勢的發展成為討論焦點，包括今(115)年3月日本與美國進行之雙邊會談，及今年5月舉行之川習會，均顯示兩岸關係在國際政治中之重要性。今日研習兩位專家也就「川普2.0」架構下的日本外交與兩岸關係進行深度解析，透過專業視角，引領學員掌握地緣政治脈動。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

蘇俊賓回母校畢典穿「運動服」憶當年 送驚喜彩蛋祝福畢業生

殺人犯潛逃柬埔寨14年 今押解回台將面臨16年刑期