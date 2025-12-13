桃園舉辦乙未戰爭130週年學術研討會 探討客家文化傳承

學術研討會吸引眾多民眾與會熱烈參與學術交流與深度探討。圖：客家事務局提供

桃園市政府客家事務局與新生醫護管理專科學校共同合作，於今(13)日起一連兩日假聯新國際醫院國際會議廳舉辦「乙未戰爭130週年暨客家文化傳承發展」學術研討會。13日上午舉行開幕式，主辦單位之客家局局長范姜泰基、新生醫專代表田益誠主任，承辦單位之中央大學校長蕭述三及協辦單位之聯新國際醫院院長許詩典均親臨現場致詞，並共同表示此次研討會不僅是對乙未戰爭與客家的學術回顧，更有助於深化台灣歷史記憶與在地連結，實具有跨領域合作的重要意義。

客家局長范姜泰基致詞，強調研討會首度聚焦乙未戰爭的醫療衛生、女性貢獻及文物記憶等多元議題。圖：客家事務局提供

范姜泰基指出，今年適逢1895乙未戰爭130週年，原就規劃從更多面向探討戰事的經過與產生的影響；而新生醫專恰好也規劃辦理行之有年的客家文化學術研討會，因此雙方共同合作並選定鄰近1895乙未保台紀念公園的聯新國際醫院會議廳舉辦。除連結在地場域，更首度聚焦乙未戰爭之醫療衛生、女性貢獻及文物記憶等多元議題，同時也在會場周邊安排史學應用之印刷體驗活動，以生活化的方式帶領民眾重現當年台灣民主國時期的郵票、官銀票樣貌。

本次研討會特邀淡江大學歷史學系林呈蓉教授，以「1895台灣社會的民力」為題發表專題演講，兩日研討會並發表20多篇論文，除探討乙未戰爭發展歷程與其後的社會變化、歷史記憶，同時也呈現客家當代信仰、客語教學、文化再現等研究成果。

客家局長范姜泰基於現場體驗臺灣民主國時期的郵票、官印票印刷。圖：客家事務局提供

客家局希藉由此次跨機關合作，推動乙未戰爭及客家文化相關研究並促進多元領域的學術交流，厚植客家知識體系，同時作為政府今後規劃客家語言文化推廣政策之參考。

