桃園舉辦國中雙語教育中外師資研習營 提升學子國際競爭力
桃園市持續深化雙語教育能量，讓學習在愛與卓越中展開。桃園市教育局於今（30）日舉辦「2025國中雙語教育中外師資研習營」，以「Learning Opening, Valuing Excellence! (LOVE)」為主題，來自全市各國中的校長、雙語本師及外籍教師等208位教育夥伴，一起透過理論與實務兼具的課程設計，共同激盪雙語教育的創新火花。
教育局表示，此次研習營由桃園市外師攜手表演，熱鬧開場！藉由音樂跨越語言及國籍界線，傳遞愛與正向能量，鼓舞各校辛苦付出的雙語教育夥伴，讓研習營在歡樂及溫馨的氣氛下拉開序幕。研習營活動由教育局長劉仲成親自出席，勉勵中外師秉持「熱情教學、共創卓越」精神，攜手讓桃園市成為最具國際競爭力的雙語城市。同時於研習活動安排表揚22所113學年度「雙語學校聯合觀議課暨訪視實施計畫」中表現優異學校，以及頒發20位完成「雙語本師專業成長培訓」證書與17位榮獲「傑出外師卓越貢獻獎」教師，肯定他們在課堂推動雙語教學的熱情與努力，並感謝共同推動桃市雙語教育之卓越貢獻。
教育局提到，該研習營以「Learning Opening, Valuing Excellence! (LOVE)」為主題，強調開放式學習的概念，研習課程兼顧各校參訓人員的學習需求，為桃園市雙語教育的推動注入創新思維。各校課程領導人場次部分，邀請台北市長期推動雙語教育的天母國中校長陳麗英分享「雙語教育的實務經驗」，協助各校課程領導人如何轉化雙語政策，從行政觀點先擇定學校雙語教育發展方向，再到整合學校雙語教育推動策略，進而提升學生英語學習成效；雙語本師場次則由國立臺灣師範大學教授王力億講授「回應低英語文準備度學生的學習需求」，提供各校雙語本師於課堂實施差異化教學之策略，以因應現行各班學生學力表現落差之雙峰現象；另安排桃市英語教育資源中心中籍教學顧問教師黃毓芬以「BE SAFE：Bilingual Education ft. Speaking, AI, Framework, and Evaluation」引導教師善用AI融入教學，強化課堂互動與學習評量，為雙語教學現場注入活水，提升學生學習動機。
教育局進一步提到，外籍教師場次則由桃市英語教育資源中心外籍教學顧問Cody Zdankiewicz講授「From Chalkboards to Chatbots: AI Tools for Educators」，與各校外師分享課堂實用教學工具以活化教學。研習活動最後則緊扣「雙語教學」及「開放學習」之主軸，安排「虎劇團」帶領外師體驗「台灣傳統民俗藝術—扯鈴」文化，除體驗台灣民俗傳統外，教學過程因有語言隔閡，藉此活動讓參訓外師及雙語本師反思於自身雙語教學時課堂所面臨之語言與文化之差異，以期中外師皆能更進一步思考如何於教學上進行適切調整，以符合學生學習需求。
教育局強調，該局持續培育桃園市雙語本師，除持續辦理國中小教師雙語教學專業成長培訓計畫外，113學年度特別委託國立臺灣師範大學進修推廣學院共同開設雙語增能培育6學分班，幫助教師提升教授雙語課程的進階能力，完成相關課程並通過認證考試者將加註雙語教學次專長；並持續於學期中辦理外師線上會客室，讓學子不受距離限制也能與外師遠距互動，及辦理全台首創「外師任意門E-Door to the world」Podcast系列課程，由外師挑選英文文章並設計聽讀課程，提供各國中於早自習或適合時段播放，落實「生活化情境雙語教學」之願景，增加學子國際視野及多元文化知能，進而邁向雙語城市。
