桃園舉辦學生原民說唱藝術競賽 傳承族語和古韻
桃園市114學年度原住民族說唱藝術比賽於今天（26日）在桃園原住民族文化會館盛大登場，來自36所學校、527位選手參賽，各個唱作俱佳、實力堅強，比賽過程競爭激烈且精采動聽，展現桃園原住民族教育深厚的文化底蘊與藝術能量。
桃園市教育局表示，本次比賽項目包含讀者劇場、演唱及傳統樂器獨奏三大項。讀者劇場比賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及幼兒園暨低年級學生親子組；演唱類比賽中獨唱分為國小學生中、高年級組、國中學生組、高中職學生組、教師組以及社會組等5組；親子重唱比賽則為幼兒園暨低年級學生親子組；合唱比賽分為國小、國中及高中職學生組；傳統樂器獨奏比賽則分為國小、國中、教師及社會組。細膩的分組規劃，讓各年齡層及各類組的參賽者皆能站上屬於自己的舞臺，展現語言、音樂與文化的多重才華。
桃園市教育局指出，本次賽事由光華國小和巴崚國小承辦。光華國小黃進成校長出身屏東滿洲鄉排灣族籍，巴崚國小林誠義校長則為桃園復興區泰雅族子弟，兩人皆自幼浸潤於部落文化的滋養，深具愛鄉、愛族的使命感，也為比賽注入更真切的情感與精神，讓競賽成為孩子展現族語之聲與文化認同的重要場域。
教育局說明，桃園市原住民族人口數超過8萬人，位居全國各縣市第2。從94年起辦理原住民族說唱藝術比賽，今年邁入第20年，成為桃園原民教育的重要傳統與亮點。參賽選手在競賽中都穿著各族瑰麗的傳統服飾，用族語細說感人的故事及部落傳奇，吟唱出一首首來自山中餘音繞樑的動人歌曲，讓族語傳承、古韻傳唱，透過觀摩學習，建立對族群的認同感與自信心。
