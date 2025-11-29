桃園舉辦生命勇士陽光學習活動 替代役醫護陪同退役袍澤踏青舒心

義務役受傷退伍退役袍澤及其家屬約100人歡聚，並選派具備醫療專長的替代役男陪同。圖：民政局提供

關懷服役期間受傷的袍澤弟兄，桃園市政府民政局「114年生命勇士陽光學習活動」，今(29)日在國立海洋科技博物館及士林官邸公園舉辦，邀請義務役受傷退伍退役袍澤及其家屬約100人歡聚，並選派具備醫療專長的替代役男陪同，一同踏出戶外舒展身心。

民政局「114年生命勇士陽光學習活動」今日在國立海洋科技博物館及士林官邸公園舉辦。圖：民政局提供

畢業於台灣大學牙醫系的王德宇說，申請替代役，他首先就搜尋醫護專長，希望在當兵期間也能學以致用。元培護理系的吳武學分享，復健除了基本動作訓練，更重要的是心靈支持，藉由實際的陪伴與傾聽，理解袍澤弟兄的需求，信任建立後，照護效果也會更加顯著。

民政局長劉思遠表示，為讓服務更貼近需求，兵役科在遴選替代役時，會優先考量醫療照護資格，這次新進8位生活協助替代役，分別具醫學、護理、牙醫等相關背景，役男以專業投入個案家庭，協助受傷袍澤弟兄復健、就醫與日常照護，讓家屬能夠獲得喘息。

兵役科說明，民政局推動的「替代役提供袍澤生活協助計畫」提供就醫陪同、家務協助、文書服務與陪伴關懷等多項服務，截至114年10月為止，服務1475次、累計1萬1466小時，深獲家屬肯定。如有需求，民眾可洽民政局兵役科03-335-8560申請。

