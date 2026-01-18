桃園舊大樓凌晨惡火吞噬四層樓 女街友燒垃圾釀禍遭送辦

桃園市桃園區一棟半廢棄舊大樓18日凌晨驚傳火警。（鏡新聞）

桃園市桃園區和平路一棟半廢棄舊大樓，18日凌晨驚傳火警，火勢自5樓竄出後迅速向上延燒，導致5至8樓陷入火海，濃煙直竄天際。消防人員獲報後迅速趕抵灌救，所幸未造成人員傷亡。警方調查，鎖定一名37歲李姓女街友涉嫌在樓內燃燒垃圾釀禍，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

這起火警發生於凌晨0時11分，現場火光沖天、濃煙密布。桃園市消防局立即出動近百名消防與義消人員前往灌救，火勢在20分鐘內獲得控制，並於凌晨2時33分完全撲滅。經消防人員逐層搜索，確認無人受困；統計顯示5、6樓各燃燒約50平方公尺，7、8樓各燃燒約100平方公尺，主要燒毀樓內堆放的大量雜物。

起火大樓位於舊市區，過去曾經營旅館及卡拉OK，近年高樓層閒置呈現半廢棄狀態，平時常有街友進出棲身。由於起火時間為深夜且樓內無住戶，警方研判案情不單純。桃園警分局景福派出所所長吳家鳴率員到場封鎖道路並展開訪查，發現火警當下樓內共有4人出入。

經深入追查，警方鎖定37歲李姓女子涉有重嫌。李女到案後供稱，當時在6樓燃燒垃圾，未料火苗失控引燃周遭雜物導致大火蔓延。全案訊後已依涉犯公共危險罪嫌，將李女移送桃園地檢署偵辦。

37歲李姓女子涉嫌於6樓燃燒垃圾，火苗失控引燃周遭雜物釀成大火。（鏡新聞）





