桃園航勤啟用全新CIS 制服、塗裝全面升級邁向國際化

全新CIS與制服，展現桃園航勤新品牌形象。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／桃園機場報導〕桃園航勤今(1日)發布全新企業識別系統(CIS)，同步亮相新版制服、車輛塗裝與辦公區優化成果，象徵公司成立47年後再次升級，朝向更現代、更國際化的企業形象邁進。新識別以原有橘色圓形為基礎，導入藍色線條，呈現航空產業的視覺語彙，兼顧傳承與創新。

桃園航勤總經理蕭國智表示，企業識別代表公司品牌精神，此次更新是在新任董事長到任後啟動的重要改革。「我們保留原有意象，同時以更現代的藍色調重新詮釋，讓品牌更具辨識度。」蕭國智指出，新制服也大幅升級，採機能布料與年輕化剪裁，改善過往活動性不足的問題，希望同仁穿上後更具榮譽感，甚至願意日常外出時也自信著用。

在地勤裝備部分，車輛塗裝改採「石灰白」設計，取代以往藍白色系，提升在機場環境中的辨識度，尤其是夜間作業安全。蕭國智表示，顏色越清晰、識別越高，就能提供更安全與流暢的地勤作業環境。未來亦將逐步導入電動地勤設備，以行動落實ESG與減碳承諾。

一線同仁對新制服高度肯定，認為外型更好看、材質更透氣，工作時活動更靈活。「新的布料排汗力很好，穿起來比以前舒服很多，也更願意外出時穿著。」也有員工表示，這次設計加入年輕細節，讓地勤形象更具活力，並感謝董事長與總經理推動更新，讓制服真正符合實際需求。

新制服與新塗裝地勤車，呈現專業與活力。(記者陳逸寬攝)

桃園航勤車輛全新塗裝「石灰白」設計，提升辨識度與夜間作業安全。(記者陳逸寬攝)

桃園航勤全新CIS標誌(Logo)亮相，結合橘色圓形與藍色線條，象徵現代化與國際化品牌形象。(記者陳逸寬攝)

