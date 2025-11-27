桃園航科國小下月動工 117學年度招生

桃園市大園智慧科技園區計畫遲未通過內政部審查，造成潮音國小遷校進度嚴重落後，地方要求市府相關開發計畫與遷校脫鉤，經市府教育局規畫，新建航科國小校舍工程將於下月動工。桃園市教育局表示，遷建潮音國小與新建航科國小計畫並行，若智慧科技園區通過將再討論新校校名，新校預計民國117年完工。

航科國小規畫於大園區客運園區文小二用地，約2.58公頃，規畫國小24班、附幼3班，若工程順利，可望117學年度招生。教育局表示，今年8月成立航科國小籌備處，因潮音國小原遷建校址位大園智慧科技園區內，以2校並行方式推動，若園區通過審查，後續將再討論新校名稱。

廣告 廣告

國民黨籍議員徐其萬表示，大園智慧科技園區內政部至今審查仍未通過，若教育局不同意脫鉤推進，新建校舍計畫恐遙遙無期。因航空城開發導致大園地區部分學校遭拆遷，學生就學權益也大受影響，不少家長反映學生轉學、接送等問題，如今學校與園區脫鉤，也讓新建航科國小規畫進度大躍進。

教育局說明，航科國小規畫興建55間教室，校舍建築意象以航空城、智慧科技為主題，預計校門規畫在靜謐的南側住宅區，運動場則位於東側，呼應避難需求，西側則新建校舍建築群落。另外校舍以廊道相連，形成聚落式活潑多變的空間，觸發師生空間想像與互動，導引創造五感學習經驗，營造健康成長的學習環境。