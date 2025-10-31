桃園航空城優先開發區進入驗收階段 安置戶新家逐漸「冒出頭」

桃園航空城「優先開發區」已趨完工，民眾在安置街廓上接續建屋，桃園航空城計畫逐步邁入成家階段。圖：航空城工程處提供

「桃園航空城計畫區段徵收工程」因應市府先建後遷政策劃設「優先開發區」，航空城工程處優先施作住二用地及周邊道路，供徵收戶重建房屋後搬離原址，以接續完成全區開發工程。工程自110年4月招標，發包經費約581億元，111年陸續開工，自開工以來，陸續排除用地取得、工程介面等施工障礙，使國家重大建設能持續推動，並且要求統包商積極趕辦，現「優先開發區」已趨完工，民眾在安置街廓上接續建屋，桃園航空城計畫逐步邁入成家階段。

安置街廓多棟建築進度迅速、結構體明顯成形，成為整個安置區視覺上最早「冒出頭」的建物。圖：航空城工程處提供

航空城工程處表示，航空城計畫工程優先開發區於今(114)年進入驗收階段，並順利辦理用地點交予需地機關，讓安置街廓徵收戶辦理重建工作。近期已有多棟建築進度迅速、結構體明顯成形，成為整個安置區視覺上最早「冒出頭」的建物。自建戶的房屋高度達三、四層樓不等，街廓原先平坦的地貌，也因這些新建築而出現立體的城市輪廓，隨著部分重建工程逐漸進入地上層階段，新家園的立面與街廓線條逐步鮮明，民眾從空間中能感受到「搬遷不只是離開，而是嶄新的開始」。

航空城工程處指出，隨著安置街廓周邊道路及自建住宅逐漸完工，安置街廓將從平地上的規劃線條，逐步轉化成一個有燈光、有鄰里、有故事的生活場域。每一棟正在成形的新建築，代表著從工程階段邁向「真正開始有生活」的階段，未來，航空城將不只是一項大型開發，更是居民踏上新生活與新家園的重要起點。

