桃園航空城再添綠意亮點 竹竿埤公園預計這時完工

公園於今年6月開工，預計於116年4月完工。圖：工務局提供

位於航空城生活圈的竹竿埤公園(公35)，以其獨特的歷史紋理與水岸景觀，展現桃園早期農業發展與都市化轉變的軌跡。竹竿埤原為桃園大圳第9支線第16號池，灌溉周邊農田達44.17公頃，源自清代埤塘灌溉系統，隨都市化進程逐步轉型。桃園市航空城工程處在規劃公園時保留部分原有水域特色，結合滯洪、休憩與生態保育功能，將歷史與都市環境融為一體，打造兼具景觀、教育與防災效益的公共空間，並榮獲今(114)年「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎肯定。公園於今年6月開工，預計於116年4月完工，距捷運A16橫山站約500公尺，方便居民與遊客步行或騎乘自行車抵達，完工後將成為都市綠意新去處。

園區以水綠軸帶為核心，規劃大型滯洪池，公園面積約7公頃，兼具蓄水、防洪及景觀功能。圖：工務局提供

竹竿埤公園特色鮮明，水域狹長而深，形似竹竿，承載居民對傳統埤塘的記憶。園區以水綠軸帶為核心，規劃大型滯洪池，公園面積約7公頃，兼具蓄水、防洪及景觀功能，透過緩坡地形集水，並以透排水管及滲透陰井減緩基地逕流的速度、增加涵養水分的機會，降低極端降雨對生活圈的影響。公園內設置生態浮島、水生植物帶，並特別導入高齡友善設計理念，於園區內設置療癒花園、體健設施與環水岸體健步道，並透過平整鋪面、緩坡動線與遮蔭座椅配置，提供長者安全、易達且具療癒效果的休憩空間。多樣化植栽及生態水域，不僅恢復棲地，也提供城市微氣候調節與固碳效益，亦透過環湖步道周邊的暖色調照明配置減少埤塘光害對生物影響，成為都市防災與生態保育的示範範例。

在生活休憩面，竹竿埤公園規劃環繞埤塘的環湖步道，串聯觀景坐階、碼頭棧道、遊戲場、紓壓曲徑及草地活動區，並保留多出入口與透水防滑步道，方便輪椅及慢行交通，提升多面向使用者體驗。未來將與周邊商圈、文教用地及社區綠地無縫銜接，形成友善、永續的綠色交通網絡。步道沿線規劃多樣休憩節點，提供長者與鄰里交流的場所，兼顧遊憩、教育與社交互動。座椅採用耐候且具長期使用效益的材料，展現航空城面向未來、兼顧世代需求的城市建設成果。

