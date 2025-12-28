桃園航空城博物館園區05警戒區 免費入園、軍事迷必打卡

桃園的免費景點不少，但如果你想找一個 超級廣、好停車、又能拍出軍事電影感的地方，那你真的不能錯過這次介紹的 「航空城博物館園區－05 警戒區」！

這裡原本是航空城開發計畫的範圍，如今重新整修後,以開放式園區呈現，有一種歷史感、工業感、軍事感交織的獨特氛圍，走進來的那一刻，你會有種「欸？我是不是走錯片場？」的錯覺。

航空城博物館園區－05警戒區

地址：桃園市大園區桃航三路456巷60號

開放時間：10:00–17:00( 週一二休息)

巨大空曠場域：有種走進軍事基地的錯覺！初次走進05警戒區，你會發現這裡不是典型旅遊景點，而是帶有「曾經的歷史痕跡」氛圍。大片空地、退役圍籬、舊設施、軍事警戒區的標示，都讓整個場景帶點沈靜又神秘的氣息，你甚至可以說：這裡連空氣都好像有故事。拍照時只要站在空地中央，人物就會非常突出，尤其是逆光拍，超有感！

走到05警戒區外圍時，一定要記得去看看黑貓中隊展示區。原本以為會是很嚴肅、很軍事感的展示，結果靠近一看，居然意外地…超Q，你會下意識想：「這也太萌了吧！怎麼會這麼討喜！」

F-104G戰鬥教練機 停放在1號機庫，是博物館的最大亮點之一，舊時代空軍的經典戰機，近距離看、拍照，非常震撼。

機庫、警戒室、老基地的重生加上現代展覽設計，讓整個氛圍帶有懷舊感與歷史感，是超適合拍照打卡的地點－不論你是攝影愛好者，還是想要一張有故事感的照片。

歷史與基地故事展：透過基地過去的照片、文物、警戒系統展示，讓人理解這裡曾是怎樣的一座重要軍事基地。

還有籤筒可以玩，很有趣。

除了看展，也有手作／繪本活動、主題導覽等等，非常適合親子或對軍事／歷史有興趣的人來探索。

在四座機庫之外，三樓的瞭望台是許多人意外的驚喜。這裡以彩色祈福帶與繩編藝術妝點，當微風掠過，一條條鮮豔的祈願帶便輕輕搖曳，像是有生命的色彩，在空中向遠方低語。

「05警戒區」不只是幾座老機庫，而是見證過臺灣空軍歲月、見證過城市與基地的變遷。如今，它轉型為一座兼具歷史、教育、文化與公共空間的博物館，對於軍事迷、歷史迷、親子旅遊、攝影愛好者，都是一個極有溫度又非常好拍的地方。

