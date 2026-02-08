桃園航空城安置住宅交屋工作進尾聲 住都處全力協助居民安居邁向新家園

住都處全力協助居民安居邁向新家園。





為協助航空城安置住宅住戶順利安居，桃園市政府住宅發展及都市更新處積極推進各項交屋與配套工作。住都處說明，目前安置住宅已進入大規模交屋階段，總配售 1,411 戶中，已有 1,344 戶完成驗屋程序，整體合格率高達 95%，僅剩60餘戶正在進行複驗工作，住都處持續督促廠商加速改正。

在交屋進度方面，住都處陳智仁處長指出，自114年10月啟動交屋作業以來進展十分順利，截至目前已完成交屋 1,197 戶，交屋率接近8成5。市府除輔導住戶辦理相關手續，也積極協助各街廓大樓成立社區管理委員會；目前10處安置基地中，已有8處順利組織管委會，僅剩下2處街廓社區還在籌組，住都處也主動輔導，確保居民入住後的公共設施維護及管委會運作能銜接順暢。

除了安置住宅外，針對「安置街廓」民眾自建住宅部分，建築管理處亦持續推動行政程序優化，加速建築執照核發與樓板勘驗效率。統計數據顯示，目前已核發建築執照 1,433張，申報開工件數達1,369件，其中已完成二樓樓板勘驗者已達872件，顯示居民自建進度正穩定推進中。

隨著航空城內安置街廓與道路系統陸續完工，安置住宅區域內的街廓都已經完整，有完整的自行車道網絡及大型街角公共開放空間。桃園市政府住都處、建管處強調，透過跨單位分工合作，從硬體建設行政支援到軟體的社區管理營造，市府將全力做為居民最強大的後盾，在航空城打造一個優質宜居的新家園。

