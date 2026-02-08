桃園航空城安置宅交屋 達8成5

為協助航空城安置住宅住戶順利安居，桃園市住宅發展及都市更新處積極推進各項交屋與配套工作，目前安置住宅已進入大規模交屋階段，總配售1411戶中，已有1344戶完成驗屋程序，整體合格率高達95％，僅剩60餘戶正在複驗，住都處持續督促廠商加速改正。

住發處長陳智仁指出，在交屋進度方面，自民國114年10月啟動交屋作業以來進展順利，截至目前已完成交屋1197戶，交屋率接近8成5。市府除輔導住戶辦理相關手續，也積極協助各街廓大樓成立社區管理委員會，目前10處安置基地中，已有8處順利組織管委會，僅剩下2處街廓社區還在籌組，住都處主動輔導，確保居民入住後的公共設施維護及管委會運作能銜接順暢。

除了安置住宅外，針對安置街廓民眾自建住宅部分，建築管理處也持續推動行政程序優化，加速建築執照核發與樓板勘驗效率，目前已核發建築執照1433張，申報開工件數高達1369件，其中已完成2樓樓板勘驗者達872件，居民自建進度穩定推進中。

隨著航空城內安置街廓與道路系統陸續完工，安置住宅區域內的街廓都已經完整，有完整的自行車道網絡及大型街角公共開放空間。桃園市住發處、建管處強調，透過跨單位分工合作，從硬體建設行政支援到軟體的社區管理營造，市府將全力當居民最強大的後盾，在航空城打造一個優質宜居的新家園。

國民黨市議員徐其萬指出，航空城安置住宅部分已經有民眾開始入住，有的則是等過完年才會搬進去，點交過程仍發現部分小缺失，希望廠商能加速完成改善，讓民眾有完善的新家。

另外，安置街廓部分，因為2月有農曆春節及228連假，不管是民航局的蛋黃區或是市政府的蛋白區，只要是在2月底前遞出建照申請者，就可申請展延2樓板施工勘驗期限至今年6月30日，仍可領取每坪3萬元、每筆上限300萬元的重建協助金，體恤照顧搬遷戶有緩衝的時間，也請民眾不要再觀望，好好把握時間趕緊申請。