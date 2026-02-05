桃園航空城安置獎勵及協助金 申請延長至6月底

（中央社記者余曉涵台北5日電）民航局今天說，針對機場園區配售安置住宅安置戶，調整放寬「配合加速開發獎勵金」的申請期限至6月底，選配安置街廓的安置戶申請「安置街廓重建協助金」二樓版完成勘驗時間展延至6月底。

桃園航空城是國家重大建設計畫，現已進入區段徵收工程、安置住宅興建、安置街廓配地階段。

為協助居民順利搬遷，交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，依行政院指示，有關機場園區配售安置住宅的安置戶，預定今年2月全部交屋，為讓居民安心過年，經審慎評估計畫進度後，將「配合加速開發獎勵金」申請期限放寬至今年6月底，屆期不再延長。

民航局說明，在這個時間前完成建物騰空點交者，仍然可以領取建物補償費（救濟金）15%的「配合加速開發獎勵金」，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃園機場第三跑道開發建設用地。

至於選配安置街廓的安置戶，民航局表示，由於安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，現有營建資源不敷市場需求，影響自建進度，因此欲申領安置街廓重建協助金的安置戶，如已於2月28日前申請建築執照，可申領協助金的二樓版完成勘驗時間，由原訂2月28日展延至6月30日，以有效協助民眾重建安置。

民航局表示，桃園航空城為國家重大建設計畫，政府在推動開發的同時，將持續以保障民眾安置、落實先建後遷為核心原則，審慎處理各項配套措施，並視實際執行情形滾動檢討調整。（編輯：張雅淨）1150205