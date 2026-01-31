桃園航空城安置街廓到位 117坵塊完成基礎建設

桃園市政府推動國家級重大建設「桃園航空城計畫」，為展現政府落實「先建後遷」與照顧居民安置權益的決心，航空城工程處正朝民眾最關切的重建基地全力推進。範圍涵蓋117塊坵塊的住二安置街廓土地，已全數完成基礎建設，邁入「實質開發」的新階段。隨著土地順利交付，民眾重建家園的腳步也隨之加速，截至115年1月19日止，安置街廓建照核發數量已達1,443件（機場園區799件、附近地區644件）；其中更有1,342件已申報開工（機場園區739件、附近地區603件）。具體展現了民眾對於儘早入住新家園的殷切期盼，航空城正從整地工程加速轉變為民眾安居的具體成果。

廣告 廣告

為確保安置戶能無縫接軌、順利展開重建，航空城計畫安置街廓規劃於機場園區（海軍基地）、附近地區西側(機場捷運周邊、大海里、埔心里、五權里、青峰里及青山里等)及附近地區東側(機場捷運A11站周邊）等精華區塊進行開發，在點交前，桃園市政府盡力克服複雜界面，完成包括電力、電信、污水、自來水、天然氣等五大管線主管佈設，以及道路、照明與排水等工程，確保未來生活機能與防災韌性無虞。除了優先完成的安置街廓，航空城全區工程亦同步穩健推進，目前其餘區段徵收工程整體進度約達25%，工區內正全力進行拆除、土方、污水、排水、共同管道、灌溉及事業廢水等工項，逐步構築起航空城的都市骨架。

安置街廓位置圖。圖：工務局提供

桃園市政府表示，考量安置街廓目前正處於民眾自建的施工高峰期，大量重型機具進出可能對周邊公共設施造成暫時性的耗損或需配合動線遷移；對此，航工處將於民眾建築工程陸續完工後，全面檢視並修復道路、人行道及相關公設，確保居民享有嶄新且優質的公共環境。未來，市府將持續秉持嚴謹的工程品質，打造兼具智慧、生態與宜居的現代化航空城市，讓民眾對新家園的期待早日實現。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

因應枯水期供水需求 石門水庫啟動人工增雨作業

寒假雷霆除暴不鬆手 中壢警7天查獲逾百件刑案守護青少年安全