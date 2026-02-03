桃園航空城山鼻重劃區補漲看俏 知森堂A10首發大案蓄勢待發

仍屬「價格凹陷帶」，A10山鼻站對通勤族、首購族而言，入手門檻相當友善。往返台北及桃園也相當便捷。(圖/中時新聞網)

房產中心/綜合報導

知森堂機構在北台灣深耕逾40年，憑藉穩健的開發步伐、獨到的設計美學與紮實的工程品質，在市場上累積良好口碑。近期，知森堂於A10重劃區推出首發代表作「蒔森」，一改過往成屋銷售模式，此次罕見在預售階段即可搶進市場，話題性十足，成功吸引購屋族群目光。

興樹建設業務部專案經理周子齊表示，知森堂機構堅守「與自然共生」的核心理念，外觀選用天然木材、石材等環保建材，並大量運用大理石與鍍鈦金屬元素，透過嚴謹、細膩的工藝勾勒公共空間細節，使建築與周圍環境和諧共融。社區景觀則以松柏等日系植栽為主題，營造森林系生活氛圍，讓建築隨著時間淬鍊，呈現歷久彌新的價值。

廣告 廣告

知森堂機構社區景觀常以松柏等日系植栽為主題。(圖/中時新聞網)

知森堂機構口碑有目共睹

多年來，知森堂深耕三重、新莊一帶，打造諸多經典作品，代表作如三重「大道首璽」社區4面臨路，主打3至4房純住宅；「興樹之森」僅作為國稅局使用；「青森」由知森堂建設自建自售，講究細節工法、精緻居住品質；「森一」臨近大都會公園，坐擁公園景觀與高綠覆率環境；「川森」則位處三重左岸，區域發展前景被外界看好。

新莊地區同樣累積豐富作品，包括鄰近3.5公頃頭前運動公園、具雙捷運交會優勢的「駅森」；位於新莊副都心的小型純住宅社區「文森」；以及環狀線幸福站旁、距捷運僅約200米的輕豪宅「言真」。

近期，知森堂也陸續推出多個精品熱銷案，包括仁義重劃區的「仁森」，坐落成熟生活圈，鄰近公園綠帶與學校預定地；三重右岸高層地標住宅「森大」，採零店面純住宅規劃，注重生活品質；左岸則有強調環境優勢與生活便利性的「知森」，適合首購與換屋族群，以及新北大都會公園首排、戶戶邊間、雙面採光的「玉森」，同區亦即將迎來新指標案「森觀」，備受市場期待。

此外，推案版圖持續擴展至桃園、林口地區，如A7重劃區「森上」，散步可達華亞科，近文化二路商圈與機捷A7至A9核心；「森木」則享永久棟距與方正格局，鄰近郵政物流園區。未來，於A7體育大學、A20興南、A21環北重劃區亦皆有新案規劃，展現知森堂穩定的建築品質與深受市場信任的品牌實力。

知森堂機構A7重劃區指標案「森上」外觀。(圖/中時新聞網)

A10重劃區首發指標案「蒔森」成焦點

A10重劃區受惠於桃園航空城計畫帶動的產業動能，坐擁機場捷運與未來捷運綠線的雙軌優勢，加上國道1號甲線增設交流道等重大建設利多，創造大量就業機會與居住需求，區域房市具備補漲潛力，未來發展備受看好。

特別是，透過雙站串聯佈局，形成「A10安居、A11就業」的生活型態，一站即接軌航空城核心，全面迎接區域漲勢。隨著星宇航空、統一企業集團、中國信託金控旗下台灣人壽等三大企業巨擘進駐，就業紅利持續發酵，開創航空城新榮景。

知森堂機構A7重劃區指標案「森上」公設健身房實景。(圖/中時新聞網)

尤其，A10山鼻站位於桃園機場捷運核心區段，與A9林口站僅1站之隔，房價卻呈現明顯落差。根據114年第3季機場捷運沿線預售屋實價登錄統計表顯示，A8、A9站動輒每坪6至7字頭，A10則落在4字頭區間，仍屬「價格凹陷帶」，對通勤族、首購族而言，入手門檻相當友善。

此次備受矚目的「蒔森」，為知森堂機構旗下興樹建設插旗A10的首發之作，基地位置優越，散步即抵A10山鼻站，往返機場、台北及桃園市區皆相當便利；開車約10分鐘可達山腳商圈、南崁商圈，南崁周邊更有台茂購物中心、好市多、家樂福等大型商場，生活機能成熟。

產品規劃方面，「蒔森」貼心規劃19至37坪、1到3房精緻格局，單身、小家庭、換屋族皆能找到合適選擇。配備嚴選品牌廚具，包含林內檯面式雙口爐、林內排油煙機、BOSCH洗碗機，另加設愛惠普櫥下型淨水器；衛浴選用高質感日系品牌INAX伊奈衛浴，窗戶則採用永欣牌氣密窗附5mm+5mm膠合玻璃。

一樓迎賓大廳、梯廳、公設，皆大量運用大理石等天然石材鋪陳，營造典雅不凡的氛圍。知森堂機構A7重劃區指標案「森上」公設大廳實景照。(圖/中時新聞網)

公共空間設計上，延續品牌高規格配置，每層規劃12戶、配置4部電梯，並設有健身房等實用公設，另提供6年防水保固。除一般公設，一樓迎賓大廳、梯廳，皆大量運用大理石等天然石材鋪陳，營造典雅不凡的氛圍。停車規劃同樣完善，設置坡道平面90位，機車96位，滿足住戶日常使用需求。

市場從不等待猶豫的人，A10山鼻重劃區的價格凹陷優勢錯過不再；此次，加上資深建設公司知森堂機構的加持，為建築品質嚴格把關，「蒔森」無疑是青年族群與小家庭卡位未來發展重點區段的絕佳選擇。

預約【蒔森接待中心】

貴賓專線：03-383-6688

官網資訊: https://n0.8dm.tw/