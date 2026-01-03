桃園航空城工程持續推進 大園2路段1/5起縮減車道通行

配合相關工程推進，大園區中正東路一段將實施車道縮減。圖：工務局提供

桃園市政府持續推動「桃園航空城計畫區段徵收工程」，整體建設已由前期整地階段，逐步邁向公共設施與生活機能成形。其中，優先開發區全區已完成主要施作並進入驗收階段，其餘區域亦同步加速道路、公園與排水等基礎建設，確保整體開發銜接順暢，並兼顧居民通行與生活品質。配合相關工程推進，大園區中正東路一段將實施車道縮減，並為降低對用路人之影響分階段進行。

此次車道縮減主要為施作20M道路下方之排水箱涵及共同管道，並啟動公15及公25公園工程，以加速綠地與公共空間建設。圖：工務局提供

航空城工程處說明第一階段車道縮減路段，埔心街牌樓（中正東路788號）至埔心街段（中正東路一段118號）、中正東路一段418巷至大竹南路口，將自今（115）年1月5日起至116年2月2日（北往南向）縮減車道，施工期間中正東路及中正東路一段施工路段維持雙向單線通行，請減速慢行、注意施工指引，或經由群英大道及航青路等替代通行。

此次車道縮減主要為施作20M道路下方之排水箱涵及共同管道，並啟動公15及公25公園工程，以加速綠地與公共空間建設。相關管線遷移作業已同步辦理，其中公15範圍內電線桿已確認將遷移至道路對向，並由台電加速配合施工；兩公園間之電信管線，中華電信亦已同意採臨時遷移方式配合工程進行。此外，針對施工路段仍有未搬遷住戶，施工期間將評估調整交通維持動線及圍設方式，在確保工地安全前提下，減低對居民日常出入之影響。

航空城工程處表示，為降低施工期間對地方通行及生活影響，相關交通維持與配套作為，已事前邀集地方議員、里長及相關單位進行溝通會議，納入地方意見後妥善規劃，並將依工程進度滾動檢討、透過現場告示與線上平台即時發布資訊，提醒用路人提前因應。未來隨著公園工程完成，不僅可補足周邊休憩空間，也將提升整體防災與環境品質，逐步形塑結合生態、景觀與生活機能的宜居航空城生活圈。相關資訊放置於航空城工程處官網訊息公告裡的交維訊息」，請民眾可善加利用，如對施工車道縮減有任何疑問，可電洽主辦單位03-381-9455或公告相關單位詢問。

