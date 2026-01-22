桃園航空城變電箱擋門口無法拆 安置戶怒批市府將風險推給民眾

航空城拆遷戶重建基地前有長達5公尺的障礙物，讓他們感覺權益嚴重受損。圖：李春台攝

桃園市一名李小姐因為航空城計畫拆遷，重建基地前有長達5公尺的台電變電箱，讓她覺得未來出入受阻，同時房屋價值也將嚴重貶值。李小姐19日與航空處、市府建管處、台電以及地政局等相關人員進行現地會勘，希望完全移除她們眼中的「嫌惡設施」保護自己的權益。會勘後各方雖仍無法達成設施移除的共識，但目前承辦重建安置的航空處表示，會將各方的意見帶回去彙整，尋求最大公約數。

李小姐指出，她們是航空城計畫的拆遷戶，被安置在大園區一處建築基地，但她發現土地前居然出現了一段長達5公尺的變電箱和電信交換箱，是在當初選配土地時並未註明的，嚴重影響她們未來車庫車輛出入，也因此無法提出合理圖說去申請建照。李小姐強調，她查詢建築法規，「車道出入口前方不得有障礙物，否則不得核發建照」，但建管處卻告訴她可以先申請建照，未來在依車庫出入口是否受到阻擋進行註記，進而移除障礙物。

建管處人員解釋，如果今天建照申請完成，按照車庫出入口位置，適度遷移變電設施不影響車輛出入就可以成案。圖：李春台攝

建管處人員表示，建照申請時如果設施形成阻礙停車位，建照上會加註並做挪移。因為目前民眾的建照都還沒申請，車位的位置都還不確定，對於是否應該將設施遷移，建管處也不方便表示意見。建管處人員解釋，如果今天建照申請完成，按照車庫出入口位置，適度遷移變電設施不影響車輛出入就可以成案。至於對於民眾所謂的「嫌惡設施」，他則不願意多做評論。

19日會勘當天，陳情民眾希望將變電器遷移至社區旁之綠帶，台電表示，要遷移設施的原則必須有妨礙的事實，就是會妨礙車道的出入，如果要遷移至綠帶，就會產生費用的問題。民眾聽完後情緒激動表示，希望能夠將心比心，並強調「如果房子是你的將作何感想？」目前辦理航空城拆遷戶重置的航空城工程處土木工程科科長劉銘麒則表示，目前協調的結果，會朝向將路燈供電設備和中華電信的交接箱移至他處，但原有台電兩座變電箱還是得留在現場。

李小姐痛批，建管處把「依法不得核發」的問題，變成「先讓人民承擔風險、再看結果」，明顯不合理，也可能違法。圖：李春台攝

李小姐說，建照是「建築可以開始動工的許可」，應該先確認合法性。建管處卻用「先蓋再說」的方式，讓你先動工、先花錢，才把障礙物處理當成後續問題。這等於把「依法不得核發」的事，變成「先核發再看結果」。李小姐強調，建管處把最終能否取得使用執照的風險全部推給民眾的做法，她無法接受。

李小姐強調，建築法規要求車道前方不得有障礙物，否則不得核發建照。但建管處卻想先核發建照，再用註記方式留給未來處理；這等於把「依法不得核發」的問題，變成「先讓人民承擔風險、再看結果」，明顯不合理，也可能違法。

