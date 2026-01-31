桃園航空城邁向重建新里程 自建申報開工達1342件

桃園航空城邁入「實質開發」的新階段，截至1月19日止，安置街廓建照核發數量已達1443件，其中機場園區799件、附近地區644件，申報開工更達1342件。(航空城工程處提供)

「桃園航空城計畫」為台灣史上大國家級開發案，桃園市政府為展現落實「先建後遷」與照顧居民安置權益的決心，航空城範圍涵蓋117塊坵塊的住二安置街廓土地，已全數完成基礎建設，邁入「實質開發」的新階段。航空城工程處指出，截至1月19日止，安置街廓建照核發數量已達1443件，其中機場園區799件、附近地區644件，申報開工更達1342件，展現民眾對於儘早入住新家園的殷切期盼，航空城正從整地工程加速轉變為民眾安居的具體成果。

為確保安置戶能無縫接軌、順利展開重建，航空城計畫安置街廓規畫於機場園區的海軍基地、附近地區西側含機場捷運周邊、大海里、埔心里、五權里、青峰里及青山里等，及附近地區東側機場捷運A11站周邊，精華區塊進行開發，在點交前，桃園市政府盡力克服電力、電信、汙水、自來水、天然氣等5大管線主管佈設，以及道路、照明與排水等工程，確保未來生活機能與防災韌性無虞。

航空城工程處表示，除了優先完成的安置街廓，航空城全區工程亦同步穩健推進，目前其餘區段徵收工程整體進度約達25％，工區內正全力進行拆除、土方、汙水、排水、共同管道、灌溉及事業廢水等工項，逐步構築起航空城的都市骨架。

航空城工程處說明，考量安置街廓目前正處於民眾自建的施工高峰期，大量重型機具進出可能對周邊公共設施造成暫時性的耗損或需配合動線遷移；對此航工處將於民眾建築工程陸續完工後，全面檢視並修復道路、人行道及相關公設，確保居民享有嶄新且優質的公共環境。未來，市府將持續秉持嚴謹的工程品質，打造兼具智慧、生態與宜居的現代化航空城市，讓民眾對新家園的期待早日實現。

