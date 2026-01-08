桃園航空城防洪升級！埔心溪治理提升至「百年不溢堤」

為增強桃園航空城及機場第三跑道防洪韌性，桃園市水務局在機場公司挹注12億元下，全力推動「埔心溪」及「海方厝排水」治理工程，今年正式啟動用地徵收程序。(水務局提供)

配合國家重大建設「桃園航空城」及機場第三跑道開發，桃園市水務局積極完善區域防洪體系，在機場公司挹注12億元下，全力推動「埔心溪」及「海方厝排水」治理工程，今年正式啟動用地徵收程序，力拚116年6月底前完成全數用地取得，確保「國門」安全，防洪標準從25年一舉提升至「100年不溢堤」。

埔心溪治理工程從后圳橋至出海口，包括用地費5.2億元、工程費4.5億元，總計9.7億元由桃園機場公司補助，將採最高規格設計，防洪標準由原先的25年一舉提升至「100年不溢堤」，透過河道浚深、新設護岸及加高既有護岸等複合工法，全面強化河道通洪能力，確保航空城範圍及下游地區在極端氣候下仍能維持排水順暢，預計徵收2.41公頃。

針對地勢較低窪的海方厝排水區域，範圍從機場外圍至南崁溪匯流口，水務局表示，治理工程將新設防洪閘門，並搭配護岸整建與加高措施，阻絕外水倒灌，解決長年困擾當地的積淹水沈痾，為航空城周邊構築一道堅實的防洪防線。總經費2.3億元同樣是機場公司挹注，包含用地0.3億元、工程2億元，預計徵收1.67公頃。

為加速工程推動，水務局規畫今年度正式啟動用地徵收程序，將依程序辦理2次公聽會及協議價購會議，致力與地主充分溝通，確保徵收補償公開透明並保障地主權益。目標設定於116年3月工程上網招標、6月底前完成全數用地取得，以利工程無縫接軌，加速打造桃園成為具備承洪能力的韌性城市。

