桃園航空城防洪標準提升！ 100年不溢堤

為配合國家重大建設桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，並積極建構完善的區域防洪體系，桃園市政府水務局致力於「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」之推動，不僅要確保國家門戶的安全，更致力於保障周邊居民的生命財產。

埔心溪治理工程將防洪標準由25年大幅提升至「100年不溢堤」之最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等治理方案，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求；海方厝排水治理工程則針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。

在今(115)年度將啟動工程用地徵收程序，規畫辦理2次公聽會及協議價購會，預計明(116)年6月底前完成用地取得，以加速推動防洪建設，提升保護標準，打造韌性城市。

