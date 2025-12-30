桃園艦距中國海警船僅0.8浬！雙方對峙畫面曝

桃園艦與中國海警船對峙畫面曝。 圖：管碧玲臉書

中國解放軍東部戰區29日突宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習，引發熱議。中國海警船也加大騷擾工作，進入台灣東部、北部、金馬海域。海委會主委管碧玲也曝光了台灣海巡署桃園艦與中國海警船近距離對峙的畫面。

中國解放軍東部戰區宣布，30日上午8時至傍晚6時，對多個海域及空域進行軍事演習，同時組織「實彈射擊」，屆時任何船隻與飛行器皆禁止進入。中國民航局及海事局也發出「閩航警227/25」航行警告，除了東部戰區公布的五處地點外，還有兩個範圍被列入航行禁制進入範圍。

管碧玲29日晚間在臉書發文，指出29日晚間6時，桃園艦已對中國海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙，並公布監控中國海警1306號船的畫面。

管碧玲也向第一線人員喊話，「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。

針對中國海警船29日的大動作越界，海巡署昨傍晚表示，29日共偵獲中國海警船14艘，包含馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島，均在24海浬限制水域內航行，海巡署副署長謝慶欽表示，在北部海域偵測的2艘中共海警船1302、1303，1303由宜蘭艦驅離，1302則以100噸艇對應，海巡均以一對一對應，若有靠近就頂出去，最近距離有進到線內3海浬（21海浬處）。同步成立應變中心，也協同國防部對應監控。

