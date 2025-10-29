桃園花彩節11/1大溪登場 鳳飛飛金曲元素打造浪漫氛圍
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（28）日上午於市府綜合會議廳，出席「2025桃園花彩節宣告記者會」。張善政表示，「2025桃園花彩節」將於11月1日至9日在大溪月眉休閒農業區登場，大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，其歌曲歷久彌新、經典傳唱。對此，桃園花彩節今(114)年以鳳飛飛的音樂精神為主題，展區設計融入「帽子」及「金曲」元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗花樂共融、花彩飛揚的浪漫氛圍。
張善政指出，桃園在農村再生推動上表現卓越，今（114）年市府更榮獲「農再卓越獎」全國第一及100萬元獎金，顯見長期推動的成果備受肯定。此外，大溪區在農村再生及休閒農業發展上扮演關鍵角色，花彩節結合觀光與農業，運用鳳飛飛的經典意象，成功將花田轉化為藝術展區，為桃園推動農村觀光與地方創生的典範。
農業局表示，今年展區設置多座以「帽子歌后」鳳飛飛為靈感的裝置藝術，包括「追夢花境」、「追夢帽廊」及「飛飛帽下的記憶」。另有以歌曲為題的互動作品，如以愛心氣球構成的「好好愛我」象徵愛與思念、以白雲意象打造的「我是一片雲」展現自由飄逸，以及融合樂譜紙飛機與彩虹的「飛向彩虹」，呈現專屬大溪的音樂花田風貌。
農業局指出，活動期間規劃多場音樂演出，11月1日開幕當日邀超人氣男團ARKiS、金曲歌王許富凱、長榮交響樂團及尋人啟事人聲樂團接力登場；11月2日由蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團帶來精采演出；11月8日則有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱及桃園市立國樂團共演經典金曲，以熟悉旋律喚起青春記憶。
農業局說明，月眉休閒農業區同時推出多項特色體驗，包括「金銀花茶凍DIY」、「青玉苔球DIY」、「雞鴨鵝餵食體驗」及「小品蘭花組盆DIY」等農事活動，並有「植物槌染布DIY」、「原木木墊DIY」等手作課程。現場亦設有攤位提供在地美食，讓市民一邊賞花聽音樂，一邊感受大溪農村的自然風情。遊客亦可安排一日遊行程，順道造訪山豬湖生態親水園區、中庄吊橋等周邊景點。
