桃園花彩節11/1展開主打鳳飛飛

桃園市昨（二十九）日於市府綜合會議廳，舉辦桃園花彩節宣告記者會。張市長表示，「2025桃園花彩節」將於十一月一日至九日在大溪月眉休閒農業區登場，大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，其歌曲歷久彌新、經典傳唱。對此，桃園花彩節今年以鳳飛飛的音樂精神為主題，展區設計融入「帽子」及「金曲」元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗花樂共融、花彩飛揚的浪漫氛圍。

農業局指出，活動期間規劃多場音樂演出，十一月一日開幕當日邀超人氣男團ARKiS、金曲歌王許富凱、長榮交響樂團及尋人啟事人聲樂團接力登場；十一月二日由蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團帶來精采演出；十一月八日則有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱及桃園市立國樂團共演經典金曲，以熟悉旋律喚起青春記憶。

月眉休閒農業區同時推出多項特色體驗，包括「金銀花茶凍DIY」、「青玉苔球DIY」、「雞鴨鵝餵食體驗」及「小品蘭花組盆DIY」等農事活動，並有「植物槌染布DIY」、「原木木墊DIY」等手作課程。更多活動內容可至桃園花彩節臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/nYemdv）、大溪區月眉休閒農業區臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/A3ApYY）及桃園好農臉書粉絲專頁查詢。

昨日包括市府農業局長陳冠義、觀旅局長陳靜芳、文化局主秘張至敏、桃園區長許敏松、大溪區長徐景揚、平鎮區長蕭巧如、月眉休閒農業發展協會榮譽理事長李汪根、理事長李洋銘、中庄休閒農業發展協會理事長黃錫璋等均一同出席記者會。