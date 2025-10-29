桃園花彩節7大巨型「帽子歌后」主題裝置吸睛

(記者謝政儒綜合報導)「2025桃園花彩節-花彩飛揚」11月1日起至11月9日將在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場，展區設置7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為今年活動亮點。大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，她的歌曲歷久彌新、經典傳唱，展區以「帽子」及「金曲」為設計元素，邀長榮交響樂團演出，讓市民在繽紛花海中欣賞動人樂章，體驗「花樂共融、花彩飛揚」的浪漫氛圍。金曲歌王許富凱今（29）日於記者會獻唱經典鳳飛飛組曲，並與桃園市長張善政一同為花彩節揭開序幕。





張市長指出，桃園在農村再生推動上表現卓越，今（114）年市府更榮獲全國「農在卓越獎」及100萬元獎金，顯見長期推動的成果備受肯定。此外，大溪區在農村再生及休閒農業發展上扮演關鍵角色，花彩節結合觀光與農業，運用鳳飛飛的經典意象，成功將花田轉化為藝術展區，為桃園推動農村觀光與地方創生的典範。



農業局長陳冠義表示，今年展區花田及農民創意花田競賽面積達13公頃，農民在休耕農地上以繽紛波斯菊花田揮灑色彩。特別打造7座「帽子歌后」鳳飛飛意象主題裝置藝術，包括以《追夢人》為靈感，結合10頂繽紛帽子裝置，讓民眾可以隨風飛舞漫步其中的「追夢帽廊」、3米高巨型帽子裝置「追夢花境」、結合鞦韆遊具可玩可欣賞的「飛飛帽下的記憶」；另有以歌曲為靈感的互動作品，如以愛心氣球構成熱氣球象徵愛與思念的「好好愛我」、象徵自由飄逸的「我是一片雲」、以及以樂譜紙飛機和彩虹為意象的「飛向彩虹」，多樣的互動設計營造專屬大溪的音樂花田場景。



活動期間安排多場音樂演出， 11月1日開幕式邀請超人氣男團ARKis帶來迷你音樂會，金曲歌王許富凱與長榮交響樂團跨界演出，尋人啟事人聲樂團也將接續登場。11月2日則由蕭煌奇、長榮交響樂團和尋人啟事人聲樂團接力獻唱。此外，11月8日還將有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典歌曲音樂會，以熟悉的旋律喚起聽眾心底的青春記憶。