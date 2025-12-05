【商家指南推廣專題】

圖片由龍情花生糖（總店）提供

在春節、中秋、端午等重要節慶來臨之前，許多人會開始尋找能代表地方風味，又能展現祝福心意的伴手禮，而擁有深厚歷史與濃郁客家情感的桃園花生糖伴手禮推薦品牌「龍情花生糖」，便成為不少民眾心目中的好選擇，多年來，他們以自然健康、無添加色素防腐劑的原則推出花生糖禮盒，深受旅客與在地人喜愛。

「龍情花生糖」源自民國六、七十年代的龍潭客家庄，當地農民除了種植茶樹，也兼做加工產業貼補家用，而花生糖正是當時家家戶戶熟悉的產業。當時，温氏兄弟承襲上一代的手藝，並改良傳統花生糖易黏牙的特性，研發出香、脆、入口不黏牙的花生軟糖，由於糖體色澤如同泥土般樸實，因此取名「泥紅花生軟糖」，只要開鍋熬煮，整條街都能聞到濃厚的花生香氣，鄰里便會循香而至，年節期間更是供不應求。

隨著北二高龍潭交流道通車，周邊景點帶來大量觀光客，龍潭的觀光人潮越來越旺，人稱土逗伯的温光士先生決定攜手妻子魏祺晏女士，離開家族加工事業，於龍潭外環道租地搭建鐵皮屋，專心賣起花生糖，並持續研發多種口味。民國八十年，兩人於龍潭中豐路成立店面，掛上「龍潭特產麥香花生軟糖」的大型招牌，打響「龍潭名產花生軟糖」的名號，而「龍情花生糖」也在此誕生。

創業初期的艱辛難以言喻，透過夫妻倆分別負責生產與銷售，腳踏實地不斷拓展通路，「龍情花生糖」在市場上擁有越來越高的能見度。隨著知名度擴散，其他家族兄弟也跟進創業，一度形成龍潭花生糖遍地開花的繁榮景象，開車下交流道便能看到一間又一間花生糖專賣店，但「龍情花生糖」仍憑藉對原料的堅持、對手作工法的專注，以及對客家文化的情感，在桃園花生糖伴手禮推薦名單中脫穎而出。

土逗伯對食品開發始終抱持熱情，除了花生糖，他也積極研製各式堅果點心，並以健康為取向，不添加色素與防腐劑，希望讓消費者都能安心品嚐。目前，「龍情花生糖」的產品包含龍情招牌花生糖、龍情巧果、土逗伯壹口酥、飄香菓、金香核桃糕、巧果酥、核桃紅豆糕、桂圓綠豆糕、QQ地瓜球、厚奶花生、鳳梨酥、夏威夷黃金菓、黑糖杏仁軟糖等。花生軟糖系列則有原味、香菜、海苔、芝麻等多種口味，甜而不膩、口感酥脆，齒頰留香，是許多旅客造訪桃園時必買的伴手禮。

每年3到5月，「龍情花生糖」會推出「香菜季」活動，其靈感源於台灣夜市經典的花生糖捲冰淇淋，結合香菜的清香與花生的濃郁形成獨特風味，成為春季最受討論的特色伴手禮，每年都吸引大批消費者搶購。

「龍情花生糖」的花生糖禮盒適合團體活動、廟會慶典、公司年節禮贈等，由於堅持自然、健康，不添加人工成分，加上多年累積的媒體曝光與綜藝節目介紹，更使品牌的桃園花生糖伴手禮推薦美名廣為人知，如今他們仍持續秉持創新與品質精神，用原料和職人手法守護客家風味。

如果您正在尋找桃園花生糖伴手禮推薦品牌，或是想在節慶、企業贈禮時準備令人回味無窮的花生糖禮盒，那麼堅持手作、擁有深厚歷史與獨門風味的「龍情花生糖」，是值得收藏與分享的經典滋味首選。

品牌：龍情花生糖（總店）

電話：03-4896569

地址：桃園市龍潭區龍元路164號（龍潭觀光大池正對面）

時間：週一至週日09:00~21:00

官網：https://rink.cc/8ynzc

FB：https://rink.cc/751ln

LINE：https://rink.cc/242y5

IG：https://rink.cc/bsg83

YouTube：https://reurl.cc/GGbggd

食品業者登錄字號：H-184394274-00000-6

以上龍情花生糖（總店）提供