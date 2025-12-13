桃園苦茶油風味品評賽頒獎 王明鉅：持續打造在地品牌走向國際

農會長期推廣的苦茶油、台農 57 號黃金地瓜及綠茶等，皆為健康優質的在地農產品，其中茶葉更於國際賽事中屢屢獲得佳績。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今(13)日上午前往龜山區，出席「114 年桃園市苦茶油風味品評示範賽頒獎典禮、龜山區苦茶油及農特產品展示（售）嘉年華會暨幸福農村推動計畫三部門聯合成果發表會」。王明鉅表示，龜山區農會透過辦理苦茶油品質評比，鼓勵農友持續精進油品製程與品質，也讓更多民眾認識苦茶油的營養價值與特色。市府已規劃於明（115）年打造苦茶油榨油場，確保優質苦茶油穩定生產，並將持續推動桃園在地苦茶油品牌「東方珍萃」行銷至國際。

廣告 廣告

王明鉅指出，自己一向重視飲食與健康，也長期研究各類食用油特性。苦茶油發煙點高達252度，富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），具備烹調穩定性高、風味溫潤等優點，對心血管健康助益良多，是兼具健康與實用性的優質食用油。

今日活動中，王明鉅亦頒發苦茶油風味品評示範賽「清香型」及「焙香型」組得獎匾額，並表示，不論是否獲獎，每一瓶用心製作的苦茶油都值得消費者選購與品嚐，兼顧健康與美味。

農會長期推廣的苦茶油、台農 57 號黃金地瓜及綠茶等，皆為健康優質的在地農產品，其中茶葉更於國際賽事中屢屢獲得佳績。圖：市府提供

龜山區農會理事長劉朝全表示，本次活動結合苦茶油品評、頒獎典禮、農特產品展售，以及幸福農村推動計畫三部門聯合成果發表會，農會長期推廣的苦茶油、台農 57 號黃金地瓜及綠茶等，皆為健康優質的在地農產品，其中茶葉更於國際賽事中屢屢獲得佳績，期盼民眾多加選購在地農產，支持辛勤耕作的農友。

農業局表示，桃園市苦茶樹種植面積近160公頃，分布於全桃園市各區，市府自去（113）年首度結合農業部茶及飲料作物改良場臺灣茶油分類分級制度（TcoAGs）辦理苦茶油風味品評示範賽，今（114）年持續辦理，參賽點數達205點，較去年134點大幅成長。競賽分為清香型及焙香型2組，採密碼編列與專業品評機制，評選特賞、金賞、銀賞及優選獎，確保評審過程中立公正，並於賽後於得獎成品貼上封籤，提升消費者選購信心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

AI浪潮襲捲電視業！ 中華網路頻道事業協會聚焦未來趨勢

珍愛八德聖誕同樂會登場 公私協力傳遞愛與關懷