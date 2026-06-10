桃園英文菁英盃吸引近800人同台競技 她立志當律師展現極佳口條

桃園市英文菁英盃在桃園市立圖書館微光廳盛大舉行頒獎典禮。圖：教育局提供

為配合推動2030年雙語政策並深化桃園市的雙語教育環境，由桃園市教育局與國立台灣師範大學共同主辦、桃園市立永豐高中及新興高中等多個單位承辦的「2026年桃園市專業英文聽寫說與詞彙能力大賽（第七屆桃園市英文菁英盃）」，於今(10)日在桃園市立圖書館微光廳盛大舉行頒獎典禮。本屆賽事迴響熱烈，共吸引全市796位優秀學子與教師同台競技，展現桃園市在雙語教育推動上的深厚能量與扎根決心。

桃園市英文菁英盃吸引全市796位優秀學子與教師同台競技，展現桃園市在雙語教育推動上的深厚能量與扎根決心。圖：教育局提供

教育局表示，今年的大賽成果豐碩，經過各項專業語文指標的激烈評測後，共有320位選手脫穎而出，榮獲個人獎項肯定。在學校團隊表現方面，共有38所學校斬獲團體獎殊榮，展現各校在落實雙語教學上的卓越成效。此外，為肯定第一線教育工作者的辛勤指導與付出，此次大會特別頒發教師指導獎狀表揚196位獲獎教師，感謝老師們用心陪伴，成為學生邁向國際化的重要推手。

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桃園市英文菁英盃共有320位選手脫穎而出，榮獲個人獎項肯定。在學校團隊表現方面，共有38所學校斬獲團體獎殊榮，展現各校在落實雙語教學上的卓越成效。圖：教育局提供

桃園市英文菁英盃不僅是一場語言競賽，更是一段為年輕世代開啟國際視野的學習旅程。賽事秉持「以賽促學」、「以賽促用」、「以賽促交流」的核心理念，涵蓋國小、國中、高中職、大學（專）及教師等各組別。競賽項目緊密結合專業英文（ESP）知能，包含專業英文詞彙能力（PVQC）、專業（實用）英文聽寫能力（PELC）及專業英文口說測驗等。其中，專業詞彙類別廣泛涵蓋教育、醫學與護理、人工智慧、電競、數位多媒體設計等領域，有效縮短學用落差，讓語言學習與未來職場技能深度結合。

來自永豐高中高一的學生陳嘉甯與江定剛獲專業英文詞彙組第3名及第2名，兩位同學表示，平時都會進行英文閱讀與語感訓練，逐步形成習慣；陳嘉甯與江定剛身為剛進入高中的新生，便展現出「初生之犢不畏虎」的非凡勇氣與膽識，毫不畏懼與高年級學長姐同台競爭，也斬獲優秀成績。高二數理班學生邱奕翰，雖然個性害羞但目標明確，平時勤於請教師長課業問題，在老師的鼓勵下勇敢挑戰「一般英文單字競賽」，最終皇天不負苦心人，獲得了十分亮眼的成績。

另外來自高二身兼學生會長的何娜，有著極具國際色彩的成長背景。她的父親為巴西人，高中才回台就讀。跨文化的環境熏陶，賦予她開闊的視野。何娜自幼便對律政題材電視劇著迷，尤其對刑事相關案件懷抱濃厚興趣，未來更立志成為一名在國際法庭上伸張正義的律師。這次比賽憑藉著極佳的英語口條、清晰邏輯與沉穩表現，卓越實力令人印象深刻，成功在菁英盃「口說測驗」項目中榮獲季軍。這些獲獎學生的成長與對未來的期許，正體現了菁英盃激發學生無限潛能的初衷。

此外，教育局提到，本屆賽事亦延續了創新的檢測向度，國小組試辦的「英文單字神童組」與「實用英文聽力能力組」深獲好評；針對高中職以上及教師組所推動涵蓋讀、聽、說、寫的全方位「專業英文口說測驗（Speaking Tests）」，更大幅提升了師生的口語表達實戰力。

教育局表示，恭喜所有獲獎的師生與學校，各組的優秀選手除了獲得本屆市級競賽的榮耀外，各組冠軍、亞軍選手更有機會晉級參加當屆專業英日文總決賽，冠軍選手亦有機會獲得免費參加Ivy Cup國際口語大賽海選初賽的資格。期盼透過系統化的評測與優質賽事，持續帶動全市各級學校的英語學習熱潮，共同培育具備國際競爭力與移動力的優秀專業人才。

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