桃園草莓聖誕市集下周登場 草莓食農體驗免費開搶

桃園草莓聖誕市集下周登場，草莓食農體驗今起免費開搶。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府力推食農教育，同時促進桃園市草苺產業發展，一一四年首創「桃園草莓食農聖誕市集」，十二月二十五日至二十八日將於中壢銀河廣場登場；活動將以「桃園市食農成果展」為核心，加入冬季限定的草莓主題，規劃十五場次食農體驗及一場次創意便當大賽，總計四百七十個名額全數免費，十九日中午十二點起開放網路報名（食農體驗報名網址:https://reurl.cc/QVaNl2、創意便當大賽報名網址: https://reurl.cc/yKK4Ll），為活動提前暖身。

農業局長陳冠義表示，桃園市正積極發展草莓產業，桃園市政府與中華民國農會中壢辦事處、桃園市草莓推廣協會合作，透過舉辦栽培技術講習、產業觀摩研習，協助農民擴大生產面積，今年度總生產株數已達三十三萬八千八百株。市府也首創「桃園草莓食農聖誕市集」，藉由活動讓民眾透過輕鬆體驗，認識桃園農業。

農業局長陳冠義說明，食農體驗系列活動結合草莓甜點、植栽與香草等主題，並邀請桃園在地農友與品牌，帶民眾認識食材背後的故事；手作體驗項目包括：草莓大福、草莓蛋塔、草莓盆栽、草莓潛艇堡、草莓雪人蛋糕、草莓銅鑼燒，以及聖誕花圈、香草調味、蜂蠟布手作等十五場次，每場次限量三十名，活動最後一天（二十八）日更加碼舉辦創意便當大賽（限量二十組親子）額滿為止，邀請大家用雙手感受桃園土地的用心與溫度。