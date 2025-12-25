桃園草莓食農聖誕市集登場 農場地圖亮相草莓氣泡飲吸睛





「114年桃園草莓食農聖誕市集」25日在中壢銀河廣場熱鬧登場，活動將連續舉辦4天至28日止，結合聖誕節慶氛圍與食農教育，透過市集展售、互動闖關及體驗活動，全面推廣桃園草莓產業。桃園市政府副秘書長金志聿出席開幕儀式，並正式公布全新「桃園市草莓農場地圖」，同時發表以在地草莓研發的「草莓氣泡飲」新品，吸引民眾目光。

金志聿表示，草莓象徵幸福與甜蜜，與聖誕節氣氛十分契合。過去民眾多需前往外縣市採草莓，近年在市府農業局輔導及青農投入下，桃園草莓產業穩定成長，目前已有9個行政區種植草莓並開放採果體驗。此次首度舉辦草莓主題聖誕市集，特別結合食農教育，讓市民認識在地食材來源，吃得安心，也實際支持桃園農業。



桃園市政府副秘書長金志聿、農業局長陳冠義出席「114年桃園草莓食農聖誕市集」活動。





農業局長陳冠義指出，桃園草莓種植規模逐年擴大，總生產株數已達33.88萬株，因此今年首度以草莓為主題打造食農聖誕市集。活動除市集展售外，也設置食農成果展示區，攜手教育局、衛生局、環保局、文化局、原民局、客家局、民政局及社會局等局處，共同呈現桃園全年食農教育推廣成果，展現「規模大、型態多、內涵深、導向明確」的特色。

活動期間規劃多項互動遊戲與15場次免費DIY體驗，民眾完成指定闖關任務即可獲得50元市集折價券，現場並每日限量發放「2026桃園好農月曆」。市府邀請民眾把握25日至28日活動期間，前往中壢銀河廣場感受草莓的甜蜜魅力與食農教育的豐富內涵。

「114年桃園草莓食農聖誕市集」新鮮草莓

「114年桃園草莓食農聖誕市集」中的「草莓氣泡飲」新品，吸引民眾目光。

