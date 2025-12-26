桃園草莓食農聖誕市集開幕 桃市府推廣食農結合在地產業不遺餘力

「114年桃園草莓食農聖誕市集」12月25日於中壢銀河廣場熱鬧登場。圖：農業局提供

「114年桃園草莓食農聖誕市集」12月25日於中壢銀河廣場熱鬧登場，活動將聯辦4天，持續至28日，桃園市副秘書長金志聿出席開幕活動，公布全新桃園市草莓農場地圖，亦同步舉辦「草莓氣泡飲」新品發表；透過闖關活動、食農體驗及桃園好農市集展售等，來推廣桃園草莓產業及食農教育。

「114年桃園草莓食農聖誕市集」12月25日於中壢銀河廣場熱鬧登場。圖：農業局提供

副秘書長金志聿表示，桃園草莓產業持續成長，目前總生產株數達到33.88萬株，因此活動首度以草莓為主題，打造桃園草莓食農聖誕市集。桃園的食農教育有「規模大、型態多、內涵深、導向明確」4大特質，本次活動展區除市售展售外，同步規劃食農成果展示區，與教育局、衛生局、環保局、文化局、原民局、客家局、民政局、社會局等局處共同呈現全年度食農推廣成果。

桃園市推廣草莓產業及食農教育教育局，農業局與教育局、衛生局、環保局、文化局、原民局、客家局、民政局、社會局等局處共同成呈現全年度食農推廣成果。圖：農業局提供

農業局長陳冠義表示，活動現場有好玩的互動遊戲，以及15場次免費DIY體驗，完成指定挑戰即可獲得50元折價券，並有每日限量「2026桃園好農月曆」發放，歡迎民眾25至28日到場同樂。

農業局長陳冠義表示，桃園市府將持續協助在地特色農產業結合食育概念等辦理相關農村體驗活動，有效整合在地農產業。圖：農業局提供

陳冠義局長強調，市府將持續協助在地特色農產業結合食育概念等辦理相關農村體驗活動，並有效整合在地農產業，今年度的草莓聖誕市集就是首度創新與在地產業做結合，讓市民透過這些體驗活動了解食農教育涵養之培育。

活動現場有闖關活動、食農體驗及桃園好農市集展售等，推廣桃園草莓產業及食農教育。圖：農業局提供

