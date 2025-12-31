桃園荒唐父討錢遭拒！怒持彎刀、鐵棍痛毆兒 被依「殺人未遂」送辦

記者林盈君／桃園報導

今（31）日下午，桃園市龜山區一對吳姓父子，疑因金錢問題爆發肢體衝突，41歲的吳姓父親疑向25歲兒子討錢遭拒，吳父遂持彎刀、鐵棍攻擊，吳男奪下彎刀後，被鐵棍毆打受傷，警方獲報趕抵時，父子2人扭打成一團，警方隨即將雙方分開，由於2人都受傷掛彩，被送醫救治，所幸無生命危險，而警方訊後，將吳父依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並協助吳男向法院聲請保護令。

吳父持彎刀、鐵棍攻擊兒子，訊後被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

警方調查，今天下午，吳父向兒子索取金錢遭拒，憤怒之下持彎刀、鐵棍攻擊，父子2人扭打成一團，雖然吳男趁隙奪下彎刀，但也被鐵棍毆傷，身體多處擦挫傷，吳父也被兒子過肩摔，導致手腕骨折等，直到警方獲報趕抵，才將2人拉開，並分別送醫治療。

廣告 廣告

警方於現場查扣彎刀、伸縮鐵棍等，訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌，將吳父移送桃檢偵辦，並協助吳男聲請保護令。對此警方也呼籲，親屬之間問題，應保持理性溝通，切勿使用暴力，觸犯法網得不償失

吳父持彎刀、鐵棍攻擊兒子，訊後被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

新北男想模仿張文！PO「扮成小丑殺人」引恐慌 羈押9天檢方火速起訴

謝宜容涉貪一審判4年6月！今上訴出庭啜泣「有悔意」 哭求法官判緩刑

花蓮驚悚命案！28歲女疑遭男友虐殺 頸部有勒痕渾身傷、半裸陳屍公墓

基隆水溝蓋鏽蝕！女踩空右腿劃傷、噴血送醫縫30多針 家屬氣炸擬提國賠

