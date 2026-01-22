桃園菜市場界的金馬獎！龍潭、新明、興國市場五星名攤攻略：必吃甘蔗雞、文青風水果攤
身為家庭主婦逛菜市場買菜是我的日常，傳統市場正是買菜、補貨、解決三餐的好地方，近年來，桃園的傳統市場正悄然的轉變，這裡不再只是婆婆媽媽討價還價的戰場，而是許多年輕人、老饕客挖掘寶藏的食尚聖地，這次我也走訪了桃園的三大公有市場-新明、興國、龍潭公有零售市場，一起來去逛市場看看有那些新奇好吃的食物，尤其是興國公有零售市場讓我對市場印象完全改觀，裡面的攤位規劃相當整潔呢。
2025桃園市五星樂活名攤-南桃園
龍潭公有零售市場|交通資訊
龍潭公有零售市場約在民國61年成立，地理位置位於龍潭區市中心鬧區之中正路與龍興路一帶，是龍潭區唯一的傳統市場。
自行開車：
國道三號： 下「龍潭交流道（68K）」，往龍潭市區方向行駛，沿大昌路轉中正路，再轉入龍興路即可抵達。
停車資訊： 建議停放於龍潭大池周邊的收費停車場，或市場附近的路邊停車格（龍潭市區路幅較窄，假日建議停外圍步行進入）。
大眾運輸：
客運：從桃園/中壢出發：搭乘 5616、5646 等路線至龍潭總站或上伯公周邊站牌。
最近逛市場時經常會看到攤位前面掛著許多得獎的獎牌和殊榮，原來是經濟部推動的 「優良市集暨樂活名攤評核」，被許多攤商與消費者暱稱為「菜市場界的金馬獎」，這項評核制度不只是頒獎，更是一套從環境整潔、服務品質、食品安全、品牌經營到攤商永續發展的全面檢視，不只代表市場硬體升級，更象徵桃園攤商在專業度、服務細節與品牌經營上的全面進化。
龍潭傳香雞(A04 、 A12)
地址：桃園市龍潭區龍興路94號
營業時間：週二至週日 05:00-12:00
聯絡電話：0939-766-313
FB粉絲頁
一份做給家人吃的心意用良心做傳香雞，SGS認證無色素、無漂白、無甜味劑，雞隻通過防檢局屠宰衛生合格。
來到龍潭市場請務必要早點抵達龍潭傳香雞，才可以見到這貨色齊全的模樣，每到假日就需要排隊才能搶購，如果年節前後更是一雞難求呀~
這裡的招牌甘蔗雞，外皮呈現誘人的金黃焦糖色，看看牆上得獎無數就知道這有多受歡迎，而且僅此一間沒有分店，因為老闆每天都半夜出門挑雞、處理雞，已經應付不來，想吃請認明；而且目前購買2隻雞或消費滿1000元，還有加贈龍潭傳香雞環保購物袋乙個，持該環保袋回購消費滿300元即可折價10元。
甘蔗雞一口咬下，雞皮帶有煙燻的甜香與Q彈，雞肉本身肉汁豐盈，完全不乾柴，鹹甜交織的滋味在口中久久不散；鹽水雞則強調雞肉原本的鮮甜，搭配特製的胡椒鹽，清爽又下酒，吃完之後完全可以明白，早起去排隊，絕對值得。
金吉利農產行(B22 、 23)
地址：桃園市龍潭區龍興路102巷
營業時間：週二至週日 06:00-12:00
聯絡電話：03-4806479
FB
走進這些經過經濟部認證的五星樂活名攤，你會驚訝地發現，地板是乾爽的、招牌是文青的、付款方式是可以「嗶」一下就完成的電子支付。
金吉利農行使用產地直送的蔥、薑、蒜，還可以客製化處理，像是切碎的蒜頭，平時可以冰在冰箱，需要多少拿多少，真的很方便，不用擔心蒜頭每次放到壞掉，也不用再自己剝皮，小小一包50元，可以用2~3週的份量，我覺得超方便。
金吉利農產行是龍潭市場內的人氣攤位，環境乾淨、整潔，連續多年得到桃園市五星名攤的殊榮；目前也有推出消費滿額送環保購物袋的優惠，在這裡可以找到各式蔥、薑、蒜、辣的調味，還可以直接買薑汁，讓家庭主婦們省去不少時間，也難怪婆婆媽媽們很愛來採購。
中壢新明公有零售市場|交通方式
地址：桃園市中壢區明德路60號
營業時間：週二至週日 06:00 – 17:00 （週一公休）
交通方式：台鐵「中壢火車站」步行約 10 分鐘，多線市區公車可抵達中壢市中心，可以直接至新明公有零售市場。
特色：攤位集中、動線清楚，是中壢人日常採買的重要據點
新明公有零售市場
一樓｜傳統市場（06:00-13:00）：早起來這裡採買最新鮮的 畜肉、禽肉、水產，讓餐桌上的每道菜都美味升級！還有各式 雜貨、熟食、美味 小吃，早餐、午餐一次搞定，吃飽喝足超滿足！
二樓｜新明文創市集（08:00-17:00）：逛市集不再只是買菜！這裡有命理、理髮、咖啡、輕食、文創選物，來場放鬆的手沖咖啡時光、換個新造型，還能挖寶獨特的手作小物，讓生活更有儀式感！
張永興堂日舘(張至遠)(133)
地址：桃園市中壢區明德路60號2樓
營業時間：週一至週日 08:30-17:00 (週日營業至12:00)
聯絡電話：0932-106-565
FB
正宗祖傳:八字 命名 嫁娶合婚 收驚 日課擇覆，目前已祖傳三代，也有販售收驚草藥系列
「張永興堂日舘(張至遠)」，位於新明市場二樓。這裡不像一般的命相館給人陰暗神秘的距離感，反而有一種老鄰居般的親切，
張老師以其深厚的學識與親切的態度，為迷惘的民眾提供擇日、命名或運勢諮詢，在喧囂的市場樓上，這裡闢出了一方寧靜的天地。
獲獎的原因不僅是專業，更在於那份為鄰里排憂解難的服務熱忱，來這裡，買完菜，順便為自己的人生整理一下思緒，或許是新明市場最獨特的行程，而且最厲害的是就連外文也會通，直接使用翻譯APP講解，如果在國外也可以預約視訊講解，真的是超國際化的。
興國公有零售市場|交通方式
地址：桃園市中壢區中豐路96號
交通方式：
可由中壢火車站轉乘公車，相當方便，可搭5087A或170至SOGO百貨，步行6分鐘即可抵達。
周邊道路寬敞，開車族也方便，機車可以免費停車，開車可以停樓上停車區，購物還可以享停車折抵。
小周水果站(151 、 153)
營業時間：週二至週日 06:00-13:00
聯絡電話：0981-791-068
FB
舊址位於中壢番薯市場, 於2006年遷至興國市場內營業, 致力於提供客戶高品質且新鮮好吃的水果。
來到小周水果站會被那色彩繽紛、堆疊如藝術品般的水果塔給吸引，專營高品質的當季水果與進口禮盒，老闆對於選果的眼光極其毒辣，不管是日本的麝香葡萄、還是台灣在地的芭樂，靠近攤位，自然的果香撲鼻而來，老闆對水果品質的堅持，是送禮族群的首選，我也挑選了些水果回家品嚐，果然是又香又甜。
眼鏡海產(147 、 149)
營業時間：週二至週日 07:00-13:00
聯絡電話：0922-730-882
熱情又幽默的老闆實在是令人印象深刻，船上新鮮直送到市場，魚類也相當多種類，都是當季新鮮食材，而且都處理的很乾淨，回到家就可以直接烹煮。
享有自備購物袋可折抵5元，另有其他火鍋料和冷凍食材，最棒的是興國公有零售市場可以直接叫Uber eats外送到家，真的是超方便，讓人免出門也可以買到新鮮的食材。
阿燕水餃(150)
營業時間：週二至週日 08:30-13:00
聯絡電話：03-4271307
FB / IG
阿燕水餃的舊址位於番薯市場，於2006年遷移至興國市場營業，傳承到第三代超過30 年的好滋味，堅持不斷創新改良，堅持不使用化學添加物，並使用新鮮溫體黑豬肉及本地蔬菜，給予顧客最高品質的食品。
雜貨
消費滿500元可加購環保袋一個99元。
市場裡的水餃攤，往往最考驗真功夫，皮薄餡實、口味穩定，才能在競爭激烈的市場中屹立不搖，阿燕水餃的特色在於「新鮮」，如果不想久候，建議可以先打電話預訂，也有冷凍水餃可以購買，還有特別的”千張餛飩”，口感更加特別且低碳水。
阿燕水餃的老闆娘就在攤位後方，手速極快地將現宰的溫體豬肉餡包入Q彈的麵皮中， 推薦必買招牌的高麗菜水餃與韭菜水餃，還有美麗的五行水餃，一次可以吃到五種顏色的外皮，內餡可以選擇喜歡的口味，有客人一次就預訂15盒，如果沒先預訂真的要等上一陣子呢~
阿燕水餃的口味相當多樣化，有韭菜、高麗菜、玉米、綜合、泡菜、牛肉，還有假日限定系列的鮮肉、干貝、鮮蝦…等口味，讓你可以經常換不同口味搭配著吃。
水餃皮透著光澤，咬下去皮帶勁道，內餡的蔬菜清脆多汁，玉米也很清甜，豬肉鮮甜無腥味，調味恰到好處，甚至不需要沾醬就很好吃；千張餛飩也是相當特別的口感，吃起來很清爽，也是很棒的蛋白質補充。
雅竹蔬果(136 、 138 號攤)
營業時間：週二至週日 07:00-15:00 聯絡電話：0982-568-140
雅竹蔬果打破了傳統菜攤雜亂的印象，這裡的蔬菜擺放得井然有序，翠綠的葉菜、鮮紅的彩椒，看起來賞心悅目。
有機農場直送，有配合的專門經銷商收小農種植的蔬菜，大多都是天然、有機、無毒的蔬菜，也有進口蔬菜，種類多樣化，品質也相當好，讓我也忍不住多採買不同的蔬菜。
通寶go(6)
營業時間：週二至週日 08:00-14:00
聯絡電話：0910-265-469
老闆從民國78年就開始擺攤，從超市一路做到興國市場，一路走來練就一雙「秒懂顧客需求」的眼睛，販售許多進口商品與零食餅乾。
專賣進口零食和各式醬料調味品，貨架整齊，商品精緻，是大人與小孩的尋寶天堂，在這裡還可以找到許多popmart泡泡瑪特的商品，而且闆娘在地經營三十多年有專門的團購群組，年節食品在這裡也都可以找得到呢!
年節將至已經陸續有不少年節食品出現，像是每年暢銷的零食糖果，可能要提前預訂才買得到，老闆厚厚的登記本已經快寫滿了~
像這款就是闆娘推薦必買的台灣產南棗核桃糕，用來送禮自用兩相宜，每年都賣到缺貨呢!
在逛了三個不同的南桃園市場：新明公有零售市場、興國公有零售市場、龍潭公有零售市場之後，當然帶走了滿滿的戰利品，選購了不少優良好物，有些在回程路上已經先搶食了，所以少了幾樣，實在是太誘人，一時沒忍住就開吃了…
當晚利用採購的食材變出一桌生日餐，適逢公公生日，我們在家慶祝，公婆都說五行水餃好大顆又好吃，雞肉也有獨特的香氣，蔬菜也很新鮮，飯後水果也很棒，到傳統市場就是可以買到這些經濟又實惠的食材。
走完這三座市場、探訪了這幾家星級名攤，真的發現，桃園的傳統市場已經不一樣了，「經濟部優良市集暨樂活名攤」的評核，就像是一場催化劑，它讓攤商們開始思考品牌、思考服務、思考如何讓消費者買得更安心，下次來到桃園，不妨起個大早，走進這些星級市場，會發現，這裡不僅有全台灣各地最新鮮的食材，更有著比百貨公司更迷人的溫暖人情味，快來體驗這場「菜市場界的金馬獎」之旅吧！
文章來源：VIVIYU小世界
