桃園華廈深夜火災「5樓燒到8樓」 近百名警消出動灌救

桃園市桃園區一棟8層樓華廈今（18）天凌晨發生火警，火勢從5樓一路往上延燒到8樓。消防人員出動近百人和車搶救，歷經超過2小時才順利將火勢撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。

這起火警意外發生在18日凌晨12點多，桃園市桃園區一棟8層樓華廈，5樓疑似因不明原因起火，火勢迅速向上延燒，短時間內整棟大樓陷入火海，火光從窗戶冒出，還發出爆炸聲響，周遭住戶從睡夢中驚醒立刻報警。大樓頂樓一片通紅，濃煙直衝天際，幾乎遮蔽整個視線，還有住戶穿著拖鞋就緊急逃出，就怕火勢持續擴大，現場隨即拉起封鎖線，氣氛相當緊張。

廣告 廣告

火勢從5樓一路往上延燒到8樓。圖／台視新聞

消防局獲報後，立即出動近百名消防人員與多輛消防車到場灌救，歷經約2個小時，順利控制並撲滅火勢。大火過後，大樓外牆被燒得一片焦黑，所幸整起火警並未造成人員傷亡，至於詳細起火原因，後續將交由火調人員進一步調查鑑定。

警消獲報出動大批人力到場灌救。圖／台視新聞

桃園／呂珮岑 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

競選看板與紅綠燈融為一體？用路人直呼「太危險」 參選人道歉了

地牛翻身！21：31東部外海規模5.3地震.最大震度3級 全台17縣市有感

3縣市跟進北市！ 宣布公立國中小營養午餐「免費」